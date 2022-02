Milliardeninvestor: "Apple gottlos gut gemanagt"

Apple hat Investorenapplaus aus berufenem Munde bekommen. Charlie Munger, Milliardär und Kompagnon von Warren Buffet bei Berkshire Hathaway, hat Apple in einem Interview in den höchsten Tönen gelobt. Apple sei eine Firma, die "gottlos gut gemanagt" sei, so der 98jährige Vize-Chairman von Berkshire Hathaway, der sich immer noch regelmäßig in das Tagesgeschäft seiner Investmentgesellschaft einmischt.

Apple in einer "gigantisch mächtigen" Position

In einem Exklusivinterview mit Yahoo Finance sagte Munger, Apple sei "eine der stärksten Unternehmen und wird auch ein starkes Unternehmen bleiben". Er bewerte die Stärke einer Firma daran, wie sehr die Kunden es liebten. "Ich habe Fantastillionen von Freunden, die fast ihren rechten Arm abgeben würden, bevor sie sich von ihrem iPhone trennen." Das sei für Apple eine "gigantisch mächtige" Position.

Munger hat allerdings seine Gründe, in Sachen Apple "bullish" zu sein. Berkshire Hathaway selbst verfügt über einen Anteil von über 5 Prozent an Apple – das erste echte Tech-Investment des erfolgreichen Value-Investment-Konglomerats überhaupt. Auf die Marktkapitalisierung gerechnet ist Apple die größte Beteiligung, die Berkshire Hathaway in seinen Büchern hat. Buffett, Munger und ihr Team waren 2016 erstmals eingestiegen. Mittlerweile sind auch andere Techfirmen wie Amazon im Berkshire-Hathaway-Portfolio.

Strategie nicht geändert

"Ich und Warren sind in den Tech-Bereich eingestiegen wie ein neugeborenes Kleinkind. Wir mussten da rein", so Munger. "Die Realität hat uns dort hingezogen. Das ist in ganz Amerika so. Der Tech-Sektor bleibt." Mittlerweile ist dieser Bereich eine zentrale Säule der Investmentfirma – neben Logistik, Immobilien, Versicherungen und Banking.

Munger ist selten in Interviews zu hören. Sein Kompagnon Buffett hatte sich in der Vergangenheit aber häufiger zum Thema Apple geäußert. So sagte er im letzten Jahr, wie wichtig auch die Wiederanlage bei Apple sei. Buffett und Munger gelten als Pioniere des sogenannten Value Investing, bei dem Unternehmen ausgewählt werden, deren Börsenwert geringer ist als Einnahmen und Gewinne eigentlich reflektieren. Genau das scheint Berkshire Hathaway auch bei Apple zu sehen.

(bsc)