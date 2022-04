Millionenbetrug mit Apple-Geschenkkarten endet in langen Haftstrafen

Ein US-Richter hat mehrjährige Freiheitsstrafen gegen zwei Männer erlassen, die Apple-Geschenkkarten für eine spezielle Betrugsmasche nutzten. Einer der Täter klaute nach eigener Angabe mehrere "Isaacs" genannte mobile Verkaufsterminals aus einem Apple-Geschäft im US-Bundesstaat Texas und lud darüber Apple-Geschenkkarten mit Guthaben auf – direkt vor dem Laden, um das WLAN des Apple Stores dafür nutzen zu können.

Mitbetrüger mit QR-Codes auf Einkaufstour

Die digitalen Gutscheine wurde dann offenbar zu Apples Wallet-App hinzugefügt, um QR-Codes einzublenden und davon Screenshots zu machen. Die Staatsanwaltschaft spricht noch von "Passbook", so hieß die App früher. Die Screenshots der QR-Codes schickte der Betrüger dann an Komplizen, die damit in Apple-Ladengeschäften in einem anderen US-Bundesstaat auf Großeinkaufstour gingen, wie die für den Northern District of Texas zuständige Staatsanwaltschaft mitteilte. Insgesamt seien so Apple-Geschenkkarten im Wert von über 1,5 Millionen US-Dollar in betrügerischer Weise erlangt worden.

Der Geschenkkarten-Auflader muss dem Urteil zufolge für insgesamt 5 Jahre in ein Gefängnis und 1,26 Millionen US-Dollar an Apple zurückzahlen. Ein Mittäter wurde bereits im vergangenen September zu einer 37 Monate dauernden Freiheitsstrafe verurteilt. Beide Täter bekannten sich des Computerbetrugs schuldig, betonte die Staatsanwaltschaft. Gegen einen dritten Mittäter wurde noch keine Anklage erhoben. Das Betrugsschema habe einem großen Konzern einen finanziellen Schaden zugefügt und mache so auch amerikanische Endverbraucher zu Opfern, heißt es in der Mitteilung.

Viel Betrug mit Geschenkkarten

Betrügereien mit Apple-Geschenkkarten und App-Store-Geschenkkarten gibt es seit vielen Jahren. Gewöhnlich wird dabei allerdings versucht, ein Opfer mit Lügengeschichte dazu zu bringen, eine solche Karte zu kaufen und dann den Code an den Betrüger zu übermitteln.

