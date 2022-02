Minds Mastering Machines: Jetzt noch Vortrag für Vor-Ort-Konferenz einreichen

Am 2. und 3. Juni 2022 findet die Minds Mastering Machines 2022 statt. Dieses Jahr soll die Machine-Learning-Konferenz wieder vor Ort stattfinden, nachdem die Veranstalter heise Developer, iX und dpunkt.verlag sie in den letzten beiden Jahren online ausgerichtet hatten. Veranstaltungsort für die fünfte Auflage der Konferenz ist das IHK-Haus der Wirtschaft in Karlsruhe.

Die Minds Mastering Machines wendet sich mit ihrem technischen Schwerpunkt an Fachleute, die ML-Projekte in die technische Realität umsetzen, darunter Data Scientists, Softwareentwickler, Softwarearchitektinnen, Projektleiter und Teamleiterinnen. Am Vortag der Konferenz sind am 1. Juni Workshops geplant.

Vorträge und Workshops gesucht

Noch bis zum 13. Februar suchen die Veranstalter im Call for Proposals 40-minütige Vorträge und ganztägige Workshops unter anderem zu folgenden Themen:

Natural Language Processing (NLP)

MLOps

ML-Frameworks wie TensorFlow und PyTorch

Supervised, Unsupervised und Reinforcement Learning

Künstliche neuronale Netze sowie CNNs, DNNs und RNNs

Active Learning

Erklärbare KI und Blackbox-Analyse

Cloud-Angebote und spezielle ML-Hardware

Besonders gern gesehen sind Erfahrungsberichte. Wer über den Verlauf der Konferenz informiert werden möchte, kann sich für den Newsletter eintragen oder den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die Minds Mastering Machines 2022 lautet #m3_2022.

