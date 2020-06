Minds Mastering Machines Online: Jetzt noch anmelden

Die Premiere der Minds Mastering Machines Online findet am 16. Juni statt. Sie richtet sich an IT-Profis, die bereits mit den Grundbegriffen des Machine Learning vertraut sind, nun aber ihr Know-how für den praxisnahen Einsatz vertiefen möchten. In sechs über den Tag verteilten Vorträgen nehmen renommierte Expertinnen und Experten Teilnehmer der Minds Mastering Machines Online mit auf eine Tour zu den wesentlichen Aspekten der Anwendung von Machine Learning im Unternehmen.

Das Themenspektrum der von heise Developer, iX und dpunkt.verlag ausgerichteten virtuellen Konferenz spannt sich von Jupyter Notebooks über das Boosting von ML-Modellen bis zu künstlichen neuronalen Netzen im Zusammenspiel mit TensorFlow und Keras:

Tickets mit Rabatt auf die Minds Mastering Machines im Herbst

Tickets für die Online-Konferenz sind zum Nettopreis von 199 Euro zu buchen. Wer die auf November verschobene Minds Mastering Machines in Heidelberg bucht, bekommt den Ticketpreis der Online-Veranstaltung auf den Konferenzpreis angerechnet. Für regelmäßige Informationen zur Minds Mastering Machines und M3 Online empfiehlt sich der Newsletter, und Interessierte können den Veranstaltern auf Twitter folgen. Der Hashtag für die Premiere des Online-Formats ist #m3_online.

