"Minecraft Dungeons" angespielt: Diablo light

"Minecraft" ist erfolgreich, "Diablo" ist erfolgreich – was liegt also näher, als diese beiden Spieleblockbuster zusammenzubringen? "Minecraft Dungeons" ist ein bunter "Diablo"-Klon, in dem gemetzelt, gelevelt und gesammelt werden darf. Nur mit "Minecraft" hat das außer dem aufgehübschten Klötzchenlook nicht mehr allzu viel zu tun.

Enderman, wir kommen!

Die bösen Illager haben Zombies und Endermen beschworen, um das Land zu unterjochen. Der Held oder die Heldin hat aber etwas dagegen und zieht mit Schwert, Hammer und Armbrust durch die bunten Klötzchenlande, um dem Unheil ein Ende zu bereiten.

Minecraft Dungeons in 100 Sekunden

Mehr Story ist nicht. Die Spieler ziehen mit bis zu drei Mitstreitern lokal oder online in den Kampf. Es geht in der Vogelperspektive über Wälder, Sümpfe und Wüsten hinein in dunkle Kellergewölbe, in denen so allerlei Bösewichte hausen. Vom Zombie über die Creeper bis zum berüchtigten Enderman finden die "Minecraft"-Fans bekannte und ein paar unbekannte Gegner. Nach nicht mal 5 Stunden ist die Story durchgespielt – dann geht es in einem höheren Schwierigkeitsgrad weiter.

Bunte Klötzchen statt düsterer Gemäuer

Vorgefertigte Klassen wie im Vorbild "Diablo" gibt es nicht. Die Spieler metzeln sich mit Gamepad oder Maus durch die Feinde und stellen sich aus der Beute ihre individuelle Ausrüstung zusammen. Nach einem Levelaufstieg können sie mit Verzauberungspunkten ihre Waffen mit Schadens- und Verteidungsboni aufwerten. Artefakte verleihen Sonderfähigkeiten wie einen Blitzschlag oder Feuerpfeile. Mehr Möglichkeiten gibt es leider nicht – das RPG-System der Charaktere ist nur grob vorhanden.

Dafür ist Minecraft Dungeons überraschend knackig. Zwar können die Spieler die Herausforderung selbst bestimmen, um an wertvollere Beute zu kommen, aber selbst auf dem Standardschwierigkeitsgrad ist so mancher Bossgegner eine harte Nuss. Das könnte gerade für jüngere Spieler zum Problem werden, zumal der Rest des Spiels sich im Inhalt und in der visuellen Umsetzung um eine kindgerechte Darstellung bemüht.

Bunt und harmlos. Wem "Diablo" zu düster ist, darf in "Minecraft Dungeons" herzhaft drauflosmetzeln.

(Bild: heise online)

Hübsch verpackt

Hübsch und bunt ist "Minecraft Dungeons" allemal. Eltern brauchen keine Angst zu haben, dass irgendwo gruselige Dämonen aus dem Dunkel kriechen. Stattdessen wird jedes Gebiet und jeder Gegner mit einem Augenzwinkern vorgestellt. Die zufällig generierten Level orientieren sich am typischen "Minecraft"-Look und lassen die knuddelige Klötzchenwelt in vielen Details und Lichteffekten erstrahlen.

Lesen Sie auch Minecraft wird schöner: Raytracing-Beta startet

Aber so nett das Ganze auch ist – irgendwann muss man sich fragen, was das denn noch mit "Minecraft" zu tun hat. Es gibt nichts zu bauen, keine Werkbank oder irgendwelche Möglichkeiten, die Spielwelt nach den eigenen Wünschen zu gestalten. All das, was Mojangs Megahit eigentlich ausmacht, sucht man hier vergeblich. "Minecraft Dungeons" ist stattdessen so ausgelegt, dass es die Spieler immer wieder spielen, bis sie auch die letzte Waffe und Rüstung gefunden haben. Doch an der langfristigen Motivation mangelt es: Die Level sind linear, zu entdecken gibt es wenig und die Feinde variieren kaum. Da die Spieler schnell alles gesehen haben und sich nur noch der Schwierigkeitsgrad ändert, wird das bunte Klötzchenschnetzeln alleine schnell zu einer faden Angelegenheit. Erst im Koop kann "Minecraft Dungeons" frische Stärken ausspielen.

Zwischenfazit

"Minecraft Dungeons" ist ein bunter und kurzer "Diablo"-Klon für junge Spieler. Als Einzelspieler ist es ein etwas monotones Vergnügen, im Koop macht "Minecraft Dungeons" deutlich mehr Spaß. Dadurch wird auch die extrem kurze Spielzeit ausgeglichen. "Minecraft Dungeons" ist deshalb eher ein kleiner Snack für Fans als ein ernstzunehmender "Diablo"-Herausforderer.

"Minecraft Dungeons" erscheint am 26. Mai für Windows 10, Xbox One, PS4 und Nintendo Switch. Es ist kostenlos im Xbox Game Pass enthalten. Es kostet ca. 20 €. USK ab 12. Für unser Angespielt haben wir ein paar Stunden die Windows-Version gespielt.

(dahe)