"Minecraft Legends": Chaotische Achtspieler-Schlachten vorgestellt

Microsoft verkündete am Mittwoch nicht nur den Release-Termin von "Minecraft Legends" am 18. April 2023. Im abendlichen "Developer Direct"-Stream enthüllten die Studios Mojang und Blackbird Interactive auch den turbulenten Mehrspieler-Part ihrer Mischung aus Echtzeitstrategie und Action. Zwei Teams mit je bis zu vier Spielern bekriegen sich in einem blockigen Echtzeit-Gemetzel, verstärken ihre Basen mit zahlreichen Wänden, Labyrinthen oder auch einer Katapult-Abwehr.

Das Prinzip ähnelt dem bereits vorgestellten Einzelspieler-Part. Der Minecraft-Ableger verbindet die Erforschung der zufallsgenerierten Klötzchenwelt mit Basenbau und strategischen Angriffen. Als Befehlshaber schickt man Golems, Zombies oder Anwohner zu Festungen der feindlichen Piglins. Diese Schweinchen-Invasoren aus der "Minecraft"-Unterwelt schicken sich an, die Oberfläche zu unterjochen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes Video (Kaltura Inc.) geladen. Videos immer laden Video jetzt laden Minecraft Legends - Trailer (Developer Direct 2023)

Erkundung und Attacken mit Wusel-Faktor

Bei der Erkundung verschiedener Biome beschaffen freundliche "Allay"-Wesen Ressourcen. Statt damit blockweise zu bauen, investiert man die Rohstoffe in Bauwerke wie einen Turm mit Bogenschützen. Das sich entfaltende Gewusel und der Niedlichkeitsfaktor erinnern stark an ähnlich zugängliche Strategietitel wie das geplante Pikmin 4 von Nintendo.

Im Mehrspieler-Modus bekommen es die Teilnehmer aber nicht nur mit den diabolischen Mini-Schweinen zu tun. In erster Linie kämpfen sie gegen das feindliche Team aus bis zu vier Teilnehmern. Gute Zusammenarbeit, Kommunikation und Aufgabenteilung ist dabei Pflicht, da Armeen und Ressourcen in der Mannschaft geteilt werden.

Je nach Spielweise sollen abwechslungsreiche Strategien möglich werden, mit neuen und bekannten Mobs aus der "Minecraft"-Welt. Wie im Serienableger "Minecraft Dungeons" gibt es zum Start Cross-Plattform-Unterstützung im Multiplayer. "Minecraft Legends" ist für den PC (Steam, Microsoft-Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S und Nintendo Switch geplant. Das Spiel ist ab dem ersten Tag im Game Pass verfügbar (PC, Konsole, Cloud).

(bme)