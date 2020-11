"Minecraft": "Star Wars"-DLC mit Baby Yoda veröffentlicht

Ein neuer DLC (Downloadable Content) für das Kreativspiel "Minecraft" führt ins "Star Wars"-Universum: Das offizielle Erweiterungspaket umfasst neben einer Karte mit zwölf verschiedenen Planeten auch passende Texturen, Gegenstände, Skins und einen lizenzierten "Star Wars"-Soundtrack.

Trailer zum "Star Wars"-DLC für "Minecraft" (Quelle: Microsoft)

X-Wings werden dagegen als fahrbare Vehikel in das Spiel eingeführt. Laut Ankündigung sind vor allem Inhalte aus der Original-Trilogie im Paket enthalten. Aber auch die erfolgreiche Disney+-Serie "The Mandalorian" ist an Bord. In einem Trailer ist beispielsweise Baby Yoda zu sehen.

Der "Star Wars"-DLC kann im Minecraft-Store erworben werden. Er kostet 1340 Minecoins – das entspricht etwa 8 Euro. Es ist schon das zweite "Star Wars"-Addon in der Geschichte des Spielephänomens "Minecraft": 2014 veröffentlichte Microsoft einen Skin-Pack für 3 Euro.

Minecraft bleibt erfolgreich

Über zehn Jahre nach dem Release bleibt "Minecraft" eines der meistgespielten Videospiele überhaupt. Im Oktober gab das zu Microsoft gehörende Entwicklerstudio Mojang bekannt, dass "Minecraft" von 130 Millionen Spielern aktiv gespielt wird. Gerade die Zahl der Mehrspieler-Partien sei in der Coronakrise deutlich angestiegen.

Kontrovers diskutiert wurde dagegen jüngst die Entscheidung, einen Microsoft-Account auch bei der Java-Variante von Minecraft zur Pflicht zu machen. Im Frühjahr 2021 müssen alle Spieler der Java-Variante ihren "Minecraft"-Account durch einen Microsoft-Account ersetzen.

Auf dem PC wird "Minecraft" in zwei Varianten angeboten: Spieler haben die Wahl zwischen der Java- und der Bedrock-Edition von Minecraft. Die Java-Ausgabe ist im Gegensatz zur Bedrock-Fassung außerhalb des Windows-Stores erhältlich, unterstützt deutlich mehr Mods und konnte bisher ohne Microsoft-Account genutzt werden. Wegen dieser Freiheit ist die Java-Variante die bevorzugte Fassung für viele "Minecraft"-Fans.

(dahe)