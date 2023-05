Mini-AKW: Westinghouse strebt Zulassung für Small Modular Reactor an

Der US-amerikanische AKW-Hersteller Westinghouse Electric hat einen Small Modular Reactor vorgestellt, der eine elektrische Leistung von 300 MW haben soll. Das AP300 genannte Mini-AKW basiere auf der Technik des Druckwasserreaktors AP1000, der bereits betrieben wird, heißt es in einer Westinghouse-Mitteilung. Nun hat das Unternehmen bei der US-Atomaufsicht NRC die Zertifizierung des Designs beantragt. Diese werde voraussichtlich 2027 abgeschlossen sein, sodass der erste AP300 noch in diesem Jahrzehnt gebaut werden könne.

Während die Baukosten des Reaktors AP1000 knapp 7 Milliarden US-Dollar betragen, könne ein AP300 etwa eine Milliarde US-Dollar kosten, zitiert der US-amerikanische Fernsehsender CNBC David Durham, der bei Westinghouse für den AP1000 verantwortlich ist. Westinghouse verweist darauf, dass in China bereits vier Reaktoren des Typs AP1000 laufen und sechs weitere gebaut werden. Ein solcher Reaktor laufe in Vogtle im US-Bundesstaat Georgia, ein zweiter sei kurz vor der Fertigstellung. Es ist das einzige AKW, das momentan in den USA gebaut wird.

Kostenexplosion in Vogtle

Die beiden AP1000 in Vogtle sollten ursprünglich zusammen 14 Milliarden US-Dollar kosten. Die Nachrichtenagentur AP berichtete diese Woche, die Kosten würden sich nun auf etwa 30 Milliarden US-Dollar summieren. Durham gab gegenüber CNBC als Erklärung für die gestiegenen Kosten an, dass höhere Zinsen zu ihnen begetragen haben.

Als einen Vorteil für seinen SMR führt Westinghouse an, dass durch die modulare Bauweise Baukosten und die Bauzeit reduziert werden können. Die geringeren Kosten könnten sich daraus ergeben, dass alle wesentlichen Komponenten eines Primärkreises in einem Modul enthalten sind, das in einer Fabrik hergestellt und später zu einer Kraftwerksbaustelle transportiert werden kann.

(anw)