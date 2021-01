Mini-PC zum Spielen: Zotac bringt Magnus One mit GeForce RTX 3070

Im Mini-PC Magnus One (ECM73070C) bringt Zotac leistungsstarke Komponenten auf kleinem Raum unter. Anders als bei den bisherigen Geräten der E-Serie baut der Hersteller dieses Mal größtenteils Desktop-Hardware ein, die sich bei Bedarf austauschen lässt. Zotac positioniert den Mini-PC als Allrounder, der sich als Workstation und Gaming-System eignen soll.

Zotac baut im Magnus One Intels Core i7-10700 der Serie Comet Lake-S (8 Kerne, 16 Threads, 2,9–4,8 GHz) ein. Damit wird die CPU schon bald zum alten Eisen gehören, da Intel im März 2021 die Nachfolgergeneration Rocket Lake-S vorstellen will. Ebenfalls an Bord sind Nvidias aktuelle Desktop-Grafikkarte GeForce RTX 3070 mit eigener Kühlung und 8 GByte RAM. Im Magnus One kommt ein angepasstes LGA1200-Mainboard zum Einsatz, das Platz für zwei SO-DIMM-Speicherriegel bietet. Das reicht für maximal 64 GByte DDR4-2933-SDRAM. Standardmäßig baut Zotac 16 GByte ein.

In der vorkonfigurierten Version installiert Zotac Windows 10 Home auf einer 512 GByte großen M.2-SSD mit SATA-6G-Anbindung. Zudem ist eine 1-TByte-HDD im 2,5-Zoll-Format für zusätzliche Daten enthalten. Nutzer können eine weitere M.2-SSD mit PCI-Express-3.0-Anbindung nachrüsten. Alternativ will Zotac den Magnus One als Barebone verkaufen, bei dem Käufer selbst Datenträger und RAM einbauen müssen.

Anschlussvielfalt

In puncto Konnektivität bringt der Mini-PC zwei Ethernet-Ports mit 2,5 GBit/s (NBase-T) und 1 GBit/s. Drahtlos kommuniziert der Magnus One dank Killer-Chip AX1650 über flottes Wi-Fi 6 und Bluetooth 5. Die GeForce RTX 3070 bietet drei DisplayPort-1.4a-Anschlüsse sowie einmal HDMI 2.1 – über alle drei lassen sich Ultra-HD-Displays mit 3840 × 2160 Pixeln und bis zu 144 Hertz betreiben. Das Mainboard führt zusätzlich den HDMI-1.4-Port der Kombiprozessor-GPU aus, der für 30 Hertz in Ultra HD ausreicht.

In der vorkonfigurierten Version installiert Zotac Windows 10 Home auf einer 512 GByte großen M.2-SSD mit SATA-6G-Anbindung vor. Außerdem ist eine 1-TByte-HDD im 2,5-Zoll-Format für zusätzliche Daten enthalten. Nutzer können eine weitere M.2-SSD mit PCI-Express-3.0-Anbindung nachrüsten.

An weiteren Anschlüssen sind acht USB-Ports (4 × USB 3.2 Gen 1 mit 5 GBit/s, davon einmal Typ-C, und 4 × USB 3.2 Gen 2 mit 10 GBit/s) vorhanden. Ein SD-Kartenleser und ein Mikrofon-/Kopfhörer-Kombianschluss befinden sich an der Vorderseite des Gerätes. Ein 500-Watt-Netzteil mit 80-Plus-Platinum-Zertifizierung versorgt die Komponenten mit Strom.

Angaben zum Preis und zur Verfügbarkeit in Deutschland hat Zotac bislang nicht gemacht.

(ndi)