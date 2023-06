Mini-SSDs: Steam Deck macht 30-mm-SSDs salonfähig

Das Angebot besonders kleiner M.2-SSDs mit einer Länge von 30 mm steigt: Corsair und Teamgroup haben neue Modelle vorgestellt, die mittlerweile im deutschen Handel angekommen sind. Corsairs MP600 Mini gibt es mit einer Kapazität von einem TByte, Teamgroups MP44S folgt zusätzlich mit 2 TByte.

Beide SSDs verwenden den PCI-Express-4.0-fähigen Phison-Controller vom Typ E21T mit vier Speicherkanälen. Corsair verspricht im Datenblatt den Einsatz von NAND-Flash-Bausteinen, die drei Bit pro Zelle speichern (Triple Level Cells, TLC). Teamgroup macht dazu keine Angaben, behält sich also die Möglichkeit vor, QLC-Speicher einzusetzen (Quadruple Level Cells, vier Bit pro Zelle). Dieser schreibt langsamer, wenn der Cache voll ist.

Valves Handheld-PC Steam Deck nimmt M2.-2230-SSDs auf. (Bild: Teamgroup)

Laut Datenblatt arbeitet Corsairs MP600 Mini wahlfreie Zugriffe am schnellsten unter allen M.2-2230-SSDs ab. Sie soll lesend 850.000 IOPS und schreibend 1,1 Millionen IOPS schaffen, wenn man sie in einem PCIe-4.0-Steckplatz betreibt und der Controller die Zugriffe sortieren kann (Queue Depth mit 32 Befehlen). Teamgroup gibt bei der MP44S bis zu 500.000 IOPS an.

Sequenziell ist das Teamgroup-Modell lesend mit 5 GByte/s minimal schneller, schreibend soll sie 3,5 GByte/s schaffen. Corsair nennt sowohl lesend als auch schreibend 4,8 GByte/s.

Für Handheld-PCs, Tablets und Notebooks

Beide Hersteller bewerben die SSDs explizit für Valves Handheld-PC Steam Deck. Ihre volle Leistung können die Datenträger hier nicht ausspielen, weil der M.2-Steckplatz über PCIe 3.0 statt PCIe 4.0 angebunden ist. Auch Asus' Ally und einige Tablets beziehungsweise Notebooks wie Microsofts Surface-Pro-Reihe verwenden 30 mm kurze M.2-SSDs. Bisher verkaufen Hersteller M.2-2230-Modelle primär an PC-Hersteller und nicht im Einzelhandel.

Bisher lautete die Standardempfehlung für ein Kapazitäts-Upgrade im Steam Deck Kioxias BG5-SSD (ab 93,07 €). Teamgroups MP44S mit einem TByte (ab 97,90 €) listet erst ein Händler – sobald sie verfügbar ist, könnte sie das günstigste Angebot werden. Die Corsair MP600 Mini 1 TByte (ab 106,85 €) ist etwas teurer und bereits lieferbar.

Die 2-TByte-Version der MP44S wird in Deutschland noch nicht gelistet. Western Digital ist der einzige andere Hersteller, der eine 2-TByte-Variante für Endkunden angekündigt hat. Ein Händler listet sie zum hohen Preis (ab 389 €), liefert sie aber noch nicht aus. Laut dem Notebook-Hersteller Framework soll sie bald verfügbar sein.

