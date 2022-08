Mini und Pokémon: Autokonzept mit integriertem Projektor zur Gamescom

BMW hat zur Gamescom einen elektrisch angetriebenen Konzeptwagen vorgestellt, der Spielerinnen und Spieler begeistern soll. Er verfügt unter anderem über einen "Pokémon-Modus", der das OLED-Dashboard in Pikachu-Animationen überzieht.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Video zum Konzeptauto von Mini (Quelle: the game awards)

"Gamification wird in der Zukunft des Mini eine immer größere Rolle spielen und unserer Kundschaft ein einzigartiges Erlebnis bieten", schreibt Mini-Chefin Stefanie Wurst in einem Blog-Eintrag.

Aceman mit Projektor

Als Basis dient das Mini-Konzept Aceman, über das ein Pokémon-Branding gestülpt wird. Außerdem integriert BMW einen Projektor, der Inhalte durch die Windschutzscheibe auf eine Wand vor dem Auto projizieren kann.

Entsprechend könnte man eine Konsole an das Auto anschließen und über den Projektor zocken. Bei der Eröffnungsshow der Gamescom sagte das Unternehmen, so müsse man "nie aufhören zu spielen". Auf der Gamescom ist das E-Auto im Pikachu-Stil in Halle 5.2 ausgestellt. Ob es jemals in den Handel kommen wird, ist offen. Fahren kann man es nicht, aber an Steckdosen können Besucherinnen und Besucher beim Pikachumobil zumindest ihre Handys aufladen.

(dahe)