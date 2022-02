Minimalisten-Wordclock mit 8x5-Matrix

Nachbauten der Design-Ikone Qlocktwo gibt es zur Genüge – wenn auch nur in Heimarbeit gefertigt, denn der Hersteller hat dem Vertrieb von Nachbauten einen juristischen Riegel vorgeschoben. Die sogenannte "Wordclock" zeigt die Zeit in vollständigen Sätzen über leuchtende Buchstaben an und benutzt dafür eine 11×11-LED-Matrix, die Wortfragmente zur Uhrzeit zusammensetzt.

Es geht aber auch deutlich einfacher, wie das raffinierte Konzept von Hackaday-User Mark Wilson zeigt: Seine Minimalisten-Wordclock kommt durch geschickt verwürfelte Buchstaben mit einer 8×5-LED-Matrix aus. Das Schöne daran: Solche mit farbigen Neopixel-LEDs bestückten Matrix-Anzeigen sind im Maker-affinen Handel fertig aufgebaut als Arduino-Shield für 10 bis 20 Euro verfügbar, beispielsweise im Eckstein-Shop und bei diversen Anbietern auf eBay. Neben einem Arduino Uno und einer Folie mit den aufgedruckten Buchstaben sind deshalb nur noch zwei Taster als externe Bauteile nötig.

(cm)