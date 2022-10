Minister Habeck will Smart Meter, und zwar pronto

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will beim Einsatz vernetzter Zähler für Wärme und Strom Tempo machen. Der Grünen-Politiker sagte am Donnerstag bei einer Veranstaltung der Deutschen Energie-Agentur, es sei viel Zeit verloren worden. Er wolle Smart Metern schneller verbreiten.

Sogenannte Smart Meter sind digitale, vernetzte Messgeräte für Wärme oder Strom, die den gemessenen Verbrauch mehr oder weniger in Echtzeit automatisch an die Anbieter übertragen. Häufig können die Daten auch vom Anschlussinhaber ständig eingesehen werden, etwa auf einer Smartphone-App. An Smart Metern üben insbesondere Datenschützer Kritik. Denn es besteht das Risiko, dass die Daten missbraucht werden, um die Lebensgewohnheiten der Menschen auszuspionieren.

Habeck machte deutlich, berechtigte Sorgen sollten ernstgenommen werden, man müsse aber vorankommen. Hürden für Smart Meter sollten möglichst weggeräumt werden, ohne das Vertrauen der Bürger zu gefährden. Mit technischen Möglichkeiten könne die Energiewende auf ein anderes Niveau gehoben werden. Dadurch könne das Netz entlastet und Energieeffizienz gesteigert werden.

(ds)