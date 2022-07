Mission Voyager! – heise spielt "Elite Dangerous" live ab 19 Uhr

Das Universum von "Elite Dangerous" ist fast unendlich groß. Es gibt noch viele Ecken unserer Milchstraße, die noch nie jemand gesehen oder geschweige denn erforscht hat. Diese neuen Planeten, Nebel und Gas-Giganten zu analysieren, ist das Ziel der Mission Voyager.

Wir werden in dieser Episode von heise spielt versuchen, Community-Mitglied "Cmd. Jo" so weit wie möglich im Unbekannten abzusetzen. Zu diesem Zweck haben wir ein "Rendezvous Point" mit Carrier-Besitzer "myself_st" ausgemacht. Die Reise beginnt am Abend in unserem Heimatsystem Bakaduninka.

Teures kleines Schiff

"Jo" hat sich für seine Mission das Erkundungsschiff "ASP Explorer" zusammengestellt. Was er alles mitnimmt, werden wir zu Beginn des Streams vorstellen. Danach kann alles passieren, vom Programmabsturz bis hin zur Erkundung unfassbar schöner Sonnensysteme, die "nie ein Mensch zuvor gesehen hat".

Allen, die sich in "Elite Dangerous" einführen lassen wollen, legen wir unsere zwei Streams aus dem vergangenen Jahr ans Herz. Generell erklären wir aber auch am heutigen Abend gerne jedwede Frage im Chat auf Youtube und Twitch.

heise spielt Elite Dangerous Odyssey (Stream 1)

heise spielt Elite Dangerous Odyssey (Stream 2)

Michael Wieczorek wird "Jo" in seiner "Fer de Lance" Geleitschutz geben. Wer ebenfalls mitreisen möchte, sollte sich schnell auf den Weg nach Bakaduninka machen. Unser Carrier startet wahrscheinlich zwischen 19:30 Uhr und 20:00 Uhr – aber hey, was ist schon so genau planbar im wilden Weltall?

Der Stream startet auf Youtube über den eingebetteten Videoplayer oberhalb des Artikels und auf Twitch.

Immer live

"heise spielt" ist das Livestream-Format für PC- und Videospiele auf heise online. Michael Wieczorek (@avavii) widmet sich entweder aktuellen Neuerscheinungen, großen Updates für wichtige Spiele oder Retro-Klassikern, die vielleicht Geburtstag feiern.

Über diesen Einladungs-Link geht es zum Discord-Server von heise online. Dort werden aktuelle Ereignisse aus der IT-Welt diskutiert und es wird über die kommenden Spiele und "heise spielt"-Streams entschieden.

(wie)