Mit 14 Video-Vorträgen der Continuous Lifecycle zum Profi für DevOps und CD

Alle aufgezeichneten Vorträge der Continuous Lifecycle, die Mitte November 2019 im Mannheimer Kongresszentrum Rosengarten stattgefunden hat, stehen ab sofort als Videopaket zum Preis von 49,95 Euro zur Verfügung. Das Angebot enthält 12 Vorträge und zwei Keynotes der von heise Developer, iX und dpunkt.verlag veranstalteten Konferenz für Continuous Delivery und DevOps.

Die Vorträge richten sich an Entwicklerinnen und Entwickler sowie Software-Architektinnen und -Architekten, die ihre Software schneller und öfter ausliefern wollen, ohne dabei Abstriche an der Qualität zu machen. Stets mit Blick auf die Anforderungen von Unternehmen geben praktische Anwendungsfälle aus den unterschiedlichsten Branchen Einblicke in die moderne Softwareentwicklung.

In den Beiträgen geht es um praxisnahe Themen wie beispielsweise:

Missverständnisse über Continuous Delivery (Eberhard Wolff)

Schlechtes DevOps einfach gemacht (Dirk Lehmann)

Chaos Engineering (Casey Rosenthal)

Praxisbericht: The road to SRE (Bastian Spanneberg)

Die Vorträge und Keynotes der Continuous Lifecycle 2019 stehen jetzt als Videos zum Kauf zur Verfügung und können jederzeit gestreamt werden. Der Einführungspreis von 49,95 Euro gilt bis zum 25. September 2020 – danach kostet das Paket 69,90 Euro. Einzelne Videos kosten 9,95 Euro.

Continuous Lifecycle und ContainerConf 2020 finden statt

Die Fortsetzung der erfolgreichen Konferenzserie Continuous Lifecycle und ContainerConf 2020 halten die Organisatoren trotz der aktuellen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie weiterhin am November-Termin in Mannheim fest und bereiten gleichzeitig Online-Ergänzungen und -Alternativen vor. Das heißt: Die Continuous Lifecycle und ContainerConf 2020 werden stattfinden – vor Ort, hybrid oder online.

(map)