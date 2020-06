Mit 38 Video-Vorträgen der building IoT zum Profi beim Internet der Dinge werden

Sämtliche Vorträge der building IoT 2020 sind nun auch als Videopaket für den Preis von 149,95 Euro verfügbar. Es umfasst alle 36 Vorträge und die zwei Keynotes der Entwicklerkonferenz zu Internet of Things und Industrie 4.0. Alle Vorträge richten sich an Entwickler, die die neuen Möglichkeiten der Vernetzung in die technische Wirklichkeit umsetzen wollen. In den Vorträgen geht es um praxisnahe Themen wie Edge Computing, Sicherheit, Testen, Microservices oder UX und vieles andere mehr.

Die building IoT 2020 fand Anfang März in Essen statt, kurz bevor die Covid-19-Pandemie hierzulande Fahrt aufnahm. Die Veranstalter – das sind heise Developer, iX und der dpunkt.verlag – bieten mit der Zusammenstellung aller Vorträge als Online-Paket einen umfassenden Überblick zum Status quo des gegenwärtigen Internet of Things. Einen Eindruck vermittelt der Keynote-Vortrag von Alexandra Schladebeck zur Qualitätssicherung und Rolle von Testern im IoT:

Der gegenwärtige Preis für das Gesamtpaket ist als Einstiegspreis zu verstehen. Ab dem 1. August kostet es dann 199 Euro. Es besteht darüber hinaus die Möglichkeit, einzelne Vorträge der Veranstaltung zu erstehen. Einen einzelnen Vortrag gibt es für 9,95 Euro.

(ane)