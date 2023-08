Mit Abstrichen: Twitch führt Sperre für unerwünschte Zuschauer ein

Streamer auf Twitch sollen unerwünschte Zuschauer künftig teilweise davon abhalten können, ihre Übertragungen anzuschauen. Dies kündigte das Unternehmen in einem Stream namens "Patch Notes" an, in dem regelmäßig über Updates der Plattform berichtet wird. Streamer können den Angaben zufolge von vornherein ausschließen, dass bestimmte Personen einen Stream zu sehen bekommen.

Die neue Funktion soll im September eingeführt werden. Wer im Chat blockiert wird, erhält dann auch keinen Zugriff auf den Stream mehr. Dafür muss die neue Option allerdings einmal in den Moderationseinstellungen aktiviert werden. Moderatoren und die Streamer selbst können die Blockade auslösen. Sie soll helfen, Mobbing auf der Plattform zu reduzieren. Twitch habe in den vergangenen Jahren viele Rückmeldungen von Nutzern erhalten, die sich einen weitergehenden Schutz erhoffen.

Sperre leicht zu umgehen

Die neue Sperre gilt allerdings nur für Nutzer, die eingeloggt sind – kann also leicht umgangen werden, indem sich Störenfriede ausloggen. Auch für nachträgliches Anschauen, für Highlights und Clips gilt sie zunächst nicht, wobei Twitch in Aussicht stellt, die Funktion schrittweise in Zukunft auszubauen.

(mki)