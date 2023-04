Mit JUICE zu den Jupiter-Monden: Hier können Sie den Start live sehen

Die Ariane-5-Rakete mit der Raumsonde JUICE an Bord soll am heutigen Donnerstag um 14:15 MESZ vom europäischen Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana zum Jupiter starten. Die europäische Raumfahrtagentur ESA überträgt das Ereignis live ab 13:35 Uhr in seinem eigenen Web TV sowie auf seinem YouTube-Kanal. Das Startprogramm soll bis 16:05 Uhr übertragen werden, gegen 16:30 folgt eine Pressekonferenz.

Neben dem Start selbst – für 14:42 Uhr ist die Trennung der Sonde von der Oberstufe der Rakete geplant – wird für den Erfolg der Mission entscheidend sein, ob sich die Solarpanel entfalten, die auf beiden Seiten kreuzförmig angeordnet sind und zusammen eine Fläche von 85 m² haben. Sie sollen laut Plan gegen 15:55 Uhr entfaltet sein, überwacht wird der Vorgang mit zwei Kameras an Bord von JUICE. Sie sollen ein paar Tage später auch aufzeichnen, wie die 16 Meter lange Radarantenne ausgefahren wird.

Deutsche Beteiligung

JUICE (Jupiter Icy Moons Explorer) soll im Juli 2031 nach Vorbeiflügen an Erde und Venus das Jupiter-System erreichen und sich mit seinen zehn Instrumenten an Bord insbesondere um die drei Jupiter-Monde Ganymed, Kallisto und Europa und die Voraussetzungen für Leben kümmern, die sie möglicherweise bieten. Zusammen mit Io sind sie die vier Galileischen Monde, die der italienische Forscher Galileo Galilei 1610 entdeckte. Neben der ESA beteiligen sich an dem Programm auch die US-Raumfahrtbehörde NASA und ihr japanisches Pendant JAXA.

Deutschland beteiligt sich laut dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt mit 21 Prozent an der Finanzierung der Kosten für Entwicklung und Bau der Plattform, des Starts und Betriebs von JUICE. Zusätzlich fließen rund 100 Millionen Euro in die deutschen Beiträge zu sieben der zehn wissenschaftlichen Instrumente auf der Raumsonde.

Der Raketenstart am heutigen Donnerstag ist der vorletzte geplante Flug einer Ariane 5 und der letzte ESA-Flug mit dieser Raketengeneration. Der Jungfernflug der Ariane 6 soll noch dieses Jahr stattfinden.

Künstlerische Darstellung von JUICE im Jupiter-System.

(Bild: ESA)

