Mit Rasberry Pi Zero 2 W: Die vermutlich flachste Boombox der Welt

Sie ist gerade einmal 11,4 mm dick, mit 90 dB lauter als eine Hauptverkehrsstraße und ein absoluter Hingucker: die Boombox des Hardware-Hackers und Computertechnikers Joe Grand. Was auf den ersten Blick aussieht, wie ein Kunstdruck, ist tatsächlich eine überdimensionierte Platine samt Rahmen, deren Grafik von Mar Williams gestaltet wurde.

Boombox mit Rasberry Pi Zero 2 W

Angetrieben wird die Boombox von einem Raspberry Pi Zero 2 W, dessen Stromversorgung eine Powerbank mit 5000 mAh sicherstellt. Über einen PCM5100A Digital-Analog-Wandler gibt der Mikrocontroller abzuspielende Audiosignale über LM48580-Piezo-Treiber an spezielle PiezoListen-Lautsprecher von TDK weiter. Und da die flachen Lautsprecher auf der Platine festgeklebt sind, nutzen sie die gesamte Fläche als Resonanzkörper. Im Grunde ist diese Boombox also selbst ein großer Lautsprecher.

Auf der Vorderseite lässt sich die Hardware über berührungsempfindliche Sensoren steuern und ein paar NeoPixel-LEDs reagieren auf die Musik, die man abspielt. Zu guter Letzt kann man sogar eine Audio-Kassette magnetisch an der Frontseite befestigen und dafür verwenden, die Boombox ein- und auszuschalten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

In einem Video auf seinem YouTube-Kanal lässt uns Grand an dem Entstehungsprozess seiner Boombox teilhaben und zeigt, welche Schritte von der ersten Idee bis hin zum fertigen Produkt nötig waren. Was er nicht selbst umsetzen konnte, hat er mithilfe von Dienstleistern realisiert und wird bei seiner finalen Präsentation sogar stilecht von ein paar Breakdancern unterstützt. Wer den Entwurf nachbauen möchte, findet auf Grands Website alle benötigten Informationen.

(akf)