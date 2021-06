Mit Raspberry Pico: Extra-Tastatur für Videokonferenzen bauen

Hatten Sie in einer Videokonferenz schon mal einen Hustenanfall und haben vor lauter Husten das kleine Icon für die Mikrofon-Stummschaltung nicht getroffen? Oder mussten Sie die Kamera schnell deaktivieren, weil ein weinendes Kind ins Zimmer stürmte? Hier wäre eine zusätzliche Tastatur ein Segen, mit großen und gut zu treffenden Tasten, die selbst die kryptischsten Tastenkürzel in Sekundenbruchteilen an eine Anwendung sendet.

In der neuen Make 3/21 zeigen wir Ihnen am Beispiel einer Erweiterungstastatur für Microsoft Teams, wie man mit dem Raspberry Pico solch einen nützlichen Schnellschalter ganz leicht selbst baut und programmiert. In unserem Beispiel-Projekt verwenden wir die Tastenkürzel für die Funktionen wie Hand heben, Video umschalten und Mikrofon umschalten. Der Raspberry Pico wird in der leicht erlernbaren Sprache Python programmiert, damit ist eine Anpassung an andere Anwendungen leicht und wird später im Artikel erklärt.

Außerdem im Heft: Upcycling

Seit der Neuanschaffung fängt Ihr allererster 3D-Drucker im Regal Staub? Gönnen Sie ihm ein zweites Leben als Schneideplotter! Die alte Filament-Wickelspule bekommt derweil eine neue Aufgabe als Kabeltrommel mit Mehrwert, und ein paar Holzbrettchen aus der Restekiste werden mit unserem Plan zu einem praktischen Werkzeugkasten.

Das neue Make Magazin online und am Kiosk kaufen

Die neue Ausgabe 3/21 der Make ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos liegt das Heft bereits zum Heftstart im Briefkasten. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen, bis einschließlich 17.06.2021 sogar versandkostenfrei. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 3/21. (rehu)