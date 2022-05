Mit Schwerpunkt Cybercrime: Programm der Internet Security Days 2022 online

Wie Cyberkriminelle vorgehen und wie man sich angemessen vor ihnen schützen kann, ist ein Schwerpunktthema der Internet Security Days am 29. und 30. September 2022 im Phantasialand bei Köln. Die vom eco – Verband der Internetwirtschaft und der heise Academy ausgerichtetete Veranstaltung richtet sich an IT-Sicherheits-Expertinnen und -Experten, Sicherheitsverantwortliche und Anwenderunternehmen.

Cybercrime – The show goes on

Die Agenda der 12. Internet Security Days ist nun online und so gut wie komplett. "Crime as a service", "Cybersecure by law", "Security Awareness muss rocken" – das sind nur drei Titel der rund 40 Vorträge, Panels und Workshops. Sie reihen sich in einem der vier Vortrags-Tracks ein, dieser trägt folgerichtig den Titel "Cybercrime – The show goes on". Cyberkriminelle kennen keine Pause, nicht ein Tag vergeht mittlerweile ohne Meldungen über erfolgreiche Angriffe oder Sicherheitsvorfälle. Ransomware kann ganze kommunale Einrichtungen oder Unternehmen lahmlegen. Das zeigt zum Beispiel die Analyse eines Cyberangriffs: "Landkreis im Ausnahmezustand und die Folgen", so der Titel des Vortrags von Sabine Griebsch, CDO im Landkreis Anhalt-Bitterfeld.

Lukas Grunewald, Speaker des ISD, zeichnet ein pessimistische Bild, wird aber mit reichlich Tipps zur Seite stehen.

Was schief gehen kann, wird auch schief gehen – dieses pessimistische Bild zeichnet dann Lukas Grunwald von der DN-Systems Enterprise Internet Solutions GmbH. Anonymisierte Beispiele zeigen, welche Schwachstellen in der Kombination aus Cybersicherheit und herkömmlichem Objektschutz ausgenutzt werden – und wie Unternehmen das verhindern. Bei der Einschätzung des individuellen Risikos hilft eine Checkliste und die Planung von Gegenmaßnahmen.

Gute Krisenkommunikation stärkt Vertrauen

Hauke Gierow, British Chamber of Commerce in Germany

Welch große Bedeutung der Kommunikation im Cybersicherheitsnotfall zukommt, darüber spricht Hauke Gierow, British Chamber of Commerce in Germany. Sein Vortrag gibt einen Einblick in die grundlegenden Mechanismen der Krisenkommunikation, die es für den Fall der Fälle vorzubereiten gilt, um Vertrauen bei Kunden, Partnern und der allgemeinen Öffentlichkeit zu erhalten. Kommunikationsverantwortliche bekommen konkrete Werkzeuge an die Hand, um sich auf einen Vorfall vorzubereiten und den "Headless Chicken Mode" zu vermeiden.

