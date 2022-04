Mit Siri zum Tatort: Australische Polizei setzt auf CarPlay im Streifenwagen

Im westlichen Australien sind Polizisten jetzt mit CarPlay auf Streife: Die App der Western Australia Police lässt sich über Apples System auf dem Infotainmentsystem der Einsatzfahrzeuge nutzen, wie Motorola Solutions mitteilte. Es handele sich dabei um die weltweit erste App einer Strafverfolgungsbehörde, die auch für CarPlay ausgelegt ist.

Siri-Befehle statt Fingereingaben

Das ermöglicht es den Polizisten im Streifendienst, auf Informationen und Workflows ihrer Dienst-App zuzugreifen, ohne dafür das Smartphone selbst benutzen zu müssen. Die App zeigt unter anderem den Standort der Einsatzfahrzeuge, Informationen zu den aktuellen Einsätzen sowie eine Suchfunktion für Datenbanken etwa zu Nummernschildern und Personen an. Der Fahrer könne zudem Funktionen über Apples Siri-Sprachsteuerung verwenden und dadurch zugleich weiterhin auf den Verkehr achten, heißt es in der Mitteilung. Insgesamt solle so die Effizienz und Sicherheit der Polizeiarbeit erhöht werden.

CarPlay schlage sich "ausgezeichnet" im Einsatz, erläutert einer der Polizisten der Western Australia Police in einem Video. Die Steuerung per Siri, etwa für die Navigation an den Einsatzort, erübrige lästige manuelle Tastatureingaben oder "exzessives" Touchscreen-Antippen.

Handschriftliche Strafzettel weichen der Digitalisierung

Die "OneForce Core"-App ist inzwischen bei über 5000 Polizisten im Einsatz und schaffe die Grundlage für eine umfassende Digitalisierung des Polizeidienstes, schreibt Motorola Solutions. Die Firma stellt das Backend-System für die Behörde. Diese große Umstellung auf digitale Tools solle letztlich auch erübrigen, rund 180.000 Strafzettel pro Jahr handschriftlich auszustellen. In wie vielen Streifenwagen sich CarPlay nutzen lässt, bleibt unklar. Die CarPlay-Integration demonstrierte die Western Australia Police in einem VW Tiguan.

