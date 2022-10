Mit dem Arduino ein Trombone Champ werden: Posaunen-Controller fürs Musikspiel

Mitte September ist das Musikspiel Trombone Champ für den PC erschienen und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit. Als Musiker schlägt man sich dort mit einer Posaune durch 20 Hindernisparcours.

Da dem Youtuber Greig Stewart (Theremin Hero) die native Steuerung des Spiels nicht authentisch genug war, hat er sich aus einer Spielzeug-Posaune und mithilfe eines Arduino Nano kurzerhand selbst einen Controller für das Spiel gebaut und die Anleitung veröffentlicht. Im Vergleich zu anderen Musik- und Rhythmusspielen findet die Eingabe nämlich nicht mit einem nachgebildeten Instrument statt, sondern mit der Maus, deren Y-Position den Ton bestimmt, der beim Klicken gespielt wird.

Geschickt gepustet

Für seinen Controller nutzt Stewart einen Time-of-Flight-Sensor (ToF) und überträgt den gemessenen Abstand zwischen den Querstegen der Spielzeug-Posaune über USB an den PC. Dort wandelt eine selbstgeschriebene Software den Abstand in die Y-Koordinate der Maus um. Als Trigger für den Klick dient ein Mikrofon, das erfasst, wie lange man in die Spielzeug-Posaune pustet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden

Viel präziser scheint die Steuerung zwar nicht zu sein, wie das Video zeigt. Es sieht jedoch nach einer Menge Spaß aus und ist ein schönes Beispiel für den kreativen Einsatz des Arduino Nano. Die Anleitung für das modifizierte Spielzeug sowie die spezielle Software bietet Stewart kostenfrei als Download an. Wir wünschen viel Spaß beim Spielen!

(akf)