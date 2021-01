Mit dem Cloud Native Day die Cloud-Transformation meistern

Am 10. Februar 2021 beim Cloud Native Day, dem fünften von sechs Thementagen der Schwesterkonferenzen ContainerConf und Continuous Lifecycle, erwartet Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein umfassender Einblick in Werkzeuge, Best Practices und Open-Source-Plattformen für Cloud-native Betriebsmodelle. Der Konferenztag richtet sich an alle Softwareentwickler, -architekten und DevOps-Teams, die erfahren wollen, wie man sich für die Cloud Native Challenge rüstet, um die mit der Cloud-Transformation verbundene Komplexität erfolgreich zu meistern.

In acht Vorträgen stellen erfahrene Experten unter anderem wichtige Tools wie Buildpacks, Helm, Kustomize, Skaffold und Tilt vor, mit denen sich Cloud-native Softwareentwicklung vom Sourcecode bis zur Deployment-Unit effizient gestalten lässt. Sie vergleichen Cloud-Plattformen wie Docker, Kubernetes und Cloud Foundry, und gehen der Frage nach, wie sich Unternehmen gezielt auf eine Cloud-native Transformationen vorbereiten können.

Das Programm des Cloud Native Day im Überblick:

Kubernetes won't save you

Open-Source-Cloud-Plattformen im Vergleich: Kubernetes, Cloud Foundry und Knative

Status Quo: Chaos Engineering

Essentielle Tools für produktive und glückliche #CloudNativeNerds

Cloud Native Coding

Cloud-native Anwendungsentwicklung im Jahr 2021

Serverless – ist das was für mich?

Continuous Delivery in a Cloud Native World

Jetzt noch Tickets sichern

Tickets für den Cloud Native Day sind einzeln zu 199 Euro (zzgl. MwSt.) über die Website buchbar. Für weitere Termine der Continuous Lifecycle und ContainerConf, wie den DevSecOps Day am 2. März, gilt noch der Frühbucherpreis von 149 Euro (zzgl. MwSt.). Die Teilnahme an den ergänzenden ganztägigen Online-Workshops kostet mit Frühbucherrabatt 399 Euro (zzgl. MwSt.), später dann 449 Euro (zzgl. MwSt.).

Wer über den Fortgang der Partnerkonferenzen Continuous Lifecycle und ContainerConf auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich auf den jeweiligen Websites für den gemeinsamen Newsletter registrieren, oder auch den Veranstaltern auf Twitter folgen.

Organisatoren der sechs Online-Konferenztage zu Continuous Lifecycle und ContainerConf sind heise Developer, ix und dpunkt.verlag.

