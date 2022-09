Mit dem Neun-Euro-Ticket in die Ostmongolei

Die Menschheit zeichnet sich dadurch aus, alles auszureizen, was ausreizbar ist. Prozessoren, Mopeds, Verdauungssysteme. Das gilt auch für das Neun-Euro-Ticket, wie ein 24 Jahre alter Mann aus Würzburg nun bewiesen haben will. Er ist in den vergangenen drei Monaten mit dem nun nicht mehr erhältlichen Billigticket 8376 Kilometer weit gefahren. Das entspricht fast genau der Entfernung, die Google Maps für Fußgänger vom Hauptbahnhof Hannover nach Bayandun in der Ostmongolei ausgibt.

WTF Das Internet ist voll von heißen IT-News und abgestandenem Pr0n. Dazwischen finden sich auch immer wieder Perlen, die zu schade sind für /dev/null. Mehr WTF-Meldungen

Simon Niedermeyer wird vom Bayerischen Rundfunk, der über ihn berichtet, als "Bahnfan" bezeichnet. Er habe einen kurzen Fußweg zu seiner Arbeit als Fachinformatiker – im optimalen Fall von seinem Bett zum Schreibtisch, falls er seinen Laptop nicht schon auf dem Nachttisch parkt. Aber das berichtet der Bayerische Rundfunk nicht. Jedenfalls habe er das Neun-Euro-Ticket hauptsächlich für private Fahrten genutzt.

Auch mal nach Düsseldorf

Einmal auch über eine längere Strecke, nämlich nach Düsseldorf. "Das war dann schon sehr voll, aber ich wollte die Erfahrung mal machen", wird er mit gewisser Lapidarität zitiert. Woanders wurden Menschen auf japanische Art in die Regionalzüge gestopft oder kamen gar nicht erst in den Zug hinein, wurde jedenfalls berichtet. Düsseldorf ist wohl touristisch nicht so interessant wie manche Inseln in der Nordsee.

"Natürlich würde sich der Bahnfan jetzt nach dem Auslaufen des Angebots eine Anschlussregelung wünschen", zitiert der Bayerische Rundfunk Niedermeyer. Der aktuelle Tarifdschungel könne jedenfalls so nicht so weitergehen. Warum eigentlich nicht? Kollege Marvin Strathmann hat doch sehr überzeugende Argumente gefunden, warum die Bundesrepublik weiterhin in Zonen, Umkreise, Gebiete, Bereiche, Waben, Flächen, Streifen, Bezirke, Abschnitte, Sektoren, Territorien oder Ringe aufgeteilt bleiben sollte.

(anw)