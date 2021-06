Mit der Macht des Beispiels: Online-Tag für agile Führungskultur steht bevor

Bereits in zwei Tagen veranstalten heise Developer und dpunkt.verlag gemeinsam mit it-agile im Kielwasser der erfolgreichen Product Owner Days den ersten Agile Leader Day (ALD). Die Online-Konferenz bietet Führungskräften ein breit gefächertes Programm mit Vorträgen international erfahrener Coaches wie Boris Gloger, Jef Cumps und Diana Larsen.

Beispiele und Erfahrungen aus der Praxis

Teamprozesse in der agilen Praxis steuern und agile Führungskultur stehen im Vordergrund der eintägigen Online-Veranstaltung. Leiterinnen und Leiter von Gruppen, Teams oder Abteilungen sowie Scrum Master und Agile Coaches sind die Zielgruppe. Alle Methoden, die beim Agile Leader Day präsentiert werden, haben die Trainer in der Praxis erprobt. Zur Vertiefung gibt es rings um den Veranstaltungstag optional ein passendes Workshopprogramm: "Effektive Leadership mit Selbstführung" (Halbtages-Workshop am 23. Juni) sowie zu "Führen selbstorganisierter Teams" (Workshop am 30. Juni und 1. Juli, jeweils halbtägig).

Programm-Übersicht

Sieben wertvolle Dinge für die Führungskraft eines selbstorganisierten Teams

Brauchen agile Teams keine Führungskraft?

Reiß das Ruder herum – von Gefolgsleuten zu Mitgestaltern

Mentale Gesundheit für agile Teams und Organisationen

Lernen und Führen wie die Puritaner

Selbstführung mit Absicht

Sociocracy 3.0 – A Social Technology for Organizational Agility

Leading Skilled Agile Teams

Q&A-Session nach jedem Vortrag

Panel-Diskussion

Organisatorische Hinweise

Die Konferenz bietet Fragerunden per Chat und Video mit den Vortragenden, Wissensaustausch untereinander und im Nachgang die Vortragsfolien sowie alle Vorträge als Videos. Die Teilnahme an der Konferenz kostet 249 Euro (zzgl. 19 % MwSt.). Auf Nachfrage sind Gruppenrabatte für Teams verfügbar. Die Teilnahme am halbtägigen Workshop kostet 249 Euro (zzgl. MwSt.), am ganztägigen Workshop 499 Euro (zzgl. MwSt.). Wer sich für den Agile Leader Day interessiert, findet alle relevanten Hinweise auf der Veranstaltungs-Website.

