Mit frischem Blick: Die Bilder der Woche (KW 53)

Fotos ziehen uns auf ganz unterschiedliche Art und Weise in ihren Bann. Das zeigen auch die Bilder dieser Woche. Bei Porträts ist ein eindringlicher Blick, der regelrecht unsere Aufmerksamkeit sucht. Bei Landschaftsaufnahmen ist es eine geschickte Linienführung gepaart mit gezielt gesetzten Kontrasten, die uns fesselt.

Fotograf holysh0t zeigt bei seiner Aufnahme "Juwel in den Alpen" wie das aussehen kann. Dabei bildet das welke Gras der Berghänge im Vordergrund einen starken Komplementärkontrast zum extremen Blaugrün des Bergsees im Zentrum. Die ausgeprägte Klarheit der Aufnahme, die sich bis in die Berggipfel im Hintergrund zieht, versetzt den Betrachter mitten hinein ins Setting. Die kühle, erfrischende Bergluft kann man regelrecht spüren und sich mal wieder "einen klaren Kopf bekommen".

In diesem Sinne wünschen wir allen Lesern einen guten Start in das neue Jahr – Gesundheit, Glück im richtigen Moment sowie Erfolg und Freude bei all Ihren Projekten.

(ssi)