Mit neun Jahren Verspätung: Hauptstadtflughafen BER eröffnet am Samstag

Mit neun Jahren Verspätung eröffnet am Samstag (14.00 Uhr) mit den ersten beiden Landungen der neue Hauptstadtflughafen BER. Eine Easyjet-Maschine vom Flughafen Tegel sowie ein Lufthansa-Flug aus München sollen zeitgleich auf den beiden Start- und Landebahnen des bisherigen Flughafens Schönefeld sowie des BER aufsetzen.

Der neue Flughafen gilt damit als eröffnet. Eine offizielle Feier wird es angesichts der mehrfachen Verschiebungen, verdreifachten Baukosten und jahrelangen Verzögerungen aber nicht geben.

Einweihung – aber ohne Feier

Dennoch soll der Flughafen mit prominenten Gästen feierlich eingeweiht werden. Unter anderem die Chefs der Fluggesellschaften Lufthansa und Easyjet, Carsten Spohr und Johan Lundgren, werden erwartet. Der erste Start mit am BER eingecheckten Fluggästen erfolgt am frühen Sonntagmorgen. Ein Flugzeug von Easyjet soll dann von der Nordbahn nach London Gatwick aufbrechen.

Bereits seit vergangener Woche ist das Regierungsterminal auf dem BER-Gelände in Betrieb. Ein weiteres Fluggastterminal ist fertig, soll wegen des coronabedingten Einbruchs der Passagierzahlen aber erst nächstes Jahr in Betrieb gehen.

Die ersten Flugverkehrkritiker sind am neuen Hauptstadtflughafens BER aber auch schon am Start. Zur Eröffnung des Flughafens wollen die Mitglieder der Gruppe Flight free 2020 dafür werben, deutlich weniger zu fliegen. Direkt vor dem neuen Terminal 1 in Schönefeld haben sie am Samstagmorgen ihren Stand aufgebaut. "Wenn ein neuer Flughafen eröffnet, müssen wir dabei sein", sagte Dimitri Molerov, Sprecher von Flight free Deutschland. "Uns geht es darum, die Menschen zu animieren, weniger zu fliegen und mehr Bus und Bahn zu nutzen." Dafür sammelt die Gruppe Unterschriften von Unterstützern.

Zur Eröffnung des BER an diesem Samstag sind außerdem eine Reihe von Protestaktionen angekündigt. Allein bei einer Taxi-Sternfahrt vom Flughafen Tegel bis zum BER wollen nach Angaben der Organisatoren gut 1000 Taxifahrer dabei sein. Kundgebungen und Demonstrationen haben auch Klimaschutzgruppen wie Fridays for Future und Am Boden bleiben angekündigt. Am Nachmittag sollen am neuen Hauptstadtflughafen die ersten beiden Maschinen landen.

Übrigens muss mit Abschluss der Riesenbaustelle BER noch nicht Schluss sein: Die Berliner CDU hat vor einiger Zeit bereits eine Magnetschwebebahn zur Anbindung des neuen Flughafens ins Gespräch gebracht. Sie soll den Flughafen mit der Innenstadt verbinden und erheblich weniger kosten als eine neue U-Bahn.

(tiw)