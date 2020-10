Mittelklasse-Smartphones Realme 7 und 7 Pro kommen nach Deutschland

Der chinesische Smartphone-Hersteller Realme hat zwei neue Smartphones für den deutschen Markt angekündigt. Realme 7 und Realme 7 Pro sind Mittelklasse-Handys, die zwischen 180 und 300 Euro kosten.

Auswahl hat man beim günstigeren Realme 7 Pro: Die günstigste Ausführung für 180 Euro hat 4 GByte Arbeitsspeicher und 64 GByte Speicherplatz. Für 200 Euro bekommt das Handy mit 6 GByte Arbeitsspeicher, für 250 Euro gibt es außerdem eine Ausführung für 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz.

Alle drei Varianten des Realme 7 haben einen Helio G95-Gaming von Mediatek, eine Quad-Kamera an der Rückseite und einen großen Akku mit 5000 mAh. Der Bildschirm des Smartphones hat eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hertz. Es kommt am 21. Oktober in den Handel.

Realme 7 Pro

Das Realme 7 Pro kommt lediglich in einer Ausführung in den Handel. Es hat ein 6,4 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 2400x1080 Pixeln. Der Akku ist mit 4500 mAh allerdings etwas kleiner als bei der Standardversion des Realme 7. Im Gegensatz zum Realme 7 läuft beim Realme 7 Pro ein Snapdragon 720G von Qualcomm. Das 300-Euro-Smartphone kommt mit 8 GByte RAM und 128 GByte Speicherplatz am 13. Oktober auf den Markt.

