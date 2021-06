Mittwoch: AKW-Störfall, Win-10-Ende, Rhein-Roller, Quantencomputer & Netz-Hass

Während im Atomkraftwerk Taishan 1 nahe Hongkong eine erhöhte Konzentration Edelgase im Primärkreislauf festgestellt wurde und möglicherweise Gas in die Umwelt geströmt ist, nährt das Datum fürs Support-Ende von Windows 10 Spekulationen um Microsofts Zukunftspläne für das Betriebssystem. Taucher haben hingegen Hunderte E-Stehroller im Rhein zu Köln gefunden.

IBM und die Fraunhofer-Gesellschaft betreiben jetzt in Baden-Württemberg den größten Quantencomputer in Europa und nun sucht die Industrie passende Einsatzfälle. Ein Einsatzfall für die Innenminister ist, dass im Internet die Grenzen zum Strafbaren oft überschritten werden, aber die Verursacher kaum zu fassen sind. Sie wollen Identifizierungspflicht in sozialen Netzen. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Im Primärkreislauf in Block 1 des chinesischen Atomkraftwerks Taishan bei Hongkong hat es eine erhöhte Konzentration mancher Edelgase gegeben. Edelgase in einem Primärkreislauf eines Atomkraftwerks sind ein bekanntes Phänomen und auf Abbauprozesse an der Umhüllung der Brennstäbe zurückzuführen. Der Betreiber behandelt den Vorfall, aber die Strahlungswerte rund um das Kraftwerk seien normal geblieben, heißt es aus Peking zu diesem möglichen Störfall in chinesischem AKW Taishan.

Das Support-Ende von Windows 10 ist dagegen kein Störfall und wurde bereits vor Monaten von Microsoft veröffentlicht. Der 14. Oktober 2025 als Support-Ende für die vier Windows 10-Editionen Home, Pro, Enterprise und Education blieb zunächst jedoch weitgehend unbemerkt (bzw. unbeachtet). Im Zusammenhang mit Microsofts jüngst angekündigten Plänen rund um ein "Next Generation"-Windows nährt das Datum fürs Support-Ende Spekulationen um Windows-Zukunftspläne.

Keine Zukunft haben die mehr als 500 Elektro-Stehroller, die Taucher im Rhein zu Köln ausgemacht haben. Der Grund sei nach Aussage von Berufstauchern mit den Gefährten übersät. Einige der Roller sonderten eine klebrige Masse ab. Offenbar werden bei den Fahrzeugen im Fluss die Akku-Ummantelungen undicht, dann treten Chemikalien aus den Akkus der im Rhein zu Köln liegenden Hunderten E-Stehroller aus.

Das jetzt in Ehningen präsentierte erste Quantencomputer-Modell Q System One in Europa ist dagegen kein Wegwerfprodukt. Der Quantencomputer rechnet mit 27 Qubits und erreicht laut Hersteller ein Quantenvolumen von 32. IBM und die Fraunhofer-Gesellschaft betreiben damit in Baden-Württemberg den größten Quantencomputer für den Industrieeinsatz in Europa. Nun sucht die Industrie passende Einsatzfälle.

Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Torsten Renz (CDU) sieht sich angesichts von Hass im Netz zum Einsatz gerufen und will die Verfasser von Hass- und Droh-Botschaften im Internet aus ihrer Anonymität holen, um sie auch strafrechtlich rasch zur Verantwortung ziehen zu können. Für die am Mittwoch beginnende Konferenz der Innenminister von Bund und Ländern kündigte er einen von Niedersachsen mitgetragenen Antrag an. Darin machen sich beide Länder für eine Identifizierungspflicht in sozialen Netzwerken stark.

Auch noch wichtig:

Heute vor genau 110 Jahren entstand aus der Fusion mehrerer Unternehmen die Computing-Tabulating-Recording Company, die 1.300 Mitarbeiter beschäftigte und sich auf Lochkarten, kommerzielle Waagen und Uhren spezialisierte. Im Februar 1924 erfolgte die Umbenennung des Unternehmens in IBM (International Business Machines Corporation), da ein Großteil der Produktpalette nun aus Maschinen für den Gebrauch in Unternehmen bestand.

Der dritte Ikea-Lautsprecher mit Audio-Technik von Sonos ist flach wie ein Bild und dekoriert mit wechselbaren Fronten Wand oder Boden. Ikea lässt mit Symfonisk Sound-Bilderrahmen die Wände wackeln.

Amazon ermöglicht im US-Bundesstaat Washington das Zahlen ohne Kasse erstmals im Supermarkt-Format: Waren nehmen und einfach nach Hause gehen, weil die Bezahlung automatisch erfolgt.

Eine Vorabversion von Windows 11 ist durchgesickert und zeigt ein neues Oberflächendesign mit zentrierter Taskleiste, einem neuen Startmenü und runden Fensterecken.

Die Krise bei Lordstown Motors geht weiter, nachdem sich Vorbestellungen für elektrische Pickups in Luft aufgelöst haben: CEO und Finanzchef entlassen, E-Van aufgeschoben.

