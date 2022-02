Mittwoch: Amazon gegen gekaufte Rezensionen, Facebook will mehr kurze Videos

Rezensionen bei Online-Shops sind für viele Kaufwillige eine wichtige Entscheidungshilfe, aber diesen Kundenbewertungen ist nicht immer zu trauen. Das ist auch Amazon bekannt. Um dem wachsenden Misstrauen entgegenzuwirken, verklagt der Konzern jetzt drei solcher Vermittlungsplattformen. Facebook erweitert hingegen seine Videofunktionen durch Reels, die von Instagram bekannten Kurzvideos, die wiederum von TikTok abgekupfert wurden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Gute Rezensionen für eigene Angebote, schlechte für die Konkurrenz – das bieten Vermittler wie AppSally und Rebatest schamlos feil. Den Autoren der "Bewertungen" winken Gratisprodukte oder Geld. Das schadet ehrlichen Händlern, dem Ruf des Marktplatzbetreibers und Verbrauchern. Amazon will nun stärker gegen unnatürliche Bewertungen im Online-Shop vorgehen, deshalb verklagt Amazon Vermittler unehrlicher Rezensionen.

Meta Platforms erweitert Facebook weltweit um "Reels", eine Funktion zur Veröffentlichung und Bearbeitung kurzer Videos. Ab sofort ist die Videofunktion für Facebook mit mehr Werbe- und Bearbeitungsmöglichkeiten in über 150 Ländern verfügbar. Der TikTok-Klon wurde bereits in Instagram integriert, um am Erfolg des von TikTok gesetzten Trends kurzer, kreativer Videos zu partizipieren. Jetzt bekommt auch Facebook "Reels" weltweit, die Kurzvideos von Instagram.

Kunden wurden am Dienstag von der Deutschen Telekom ausgebremst, denn das deutsche Netz des Anbieters ist seit dem frühen Dienstagmorgen gestört. Wie Nutzer berichten, seien vielerorts keine Telefonate mehr im Netz der Deutschen Telekom möglich. Die Telekom sprach zunächst von einem Software-Fehler und schränkte dies später auf Probleme mit Voice over LTE (VoLTE) ein: Bundesweite Störung legt Mobilfunk der Telekom lahm.

Nicht gestört, aber anfällig könnten Netzwerkspeicher von Synology mit dem NAS-Betriebssystem Disk Station Manager (DSM) sein. Das dürften alle aktuellen Synology-NAS betreffen, denn der Fehler findet sich sowohl in DSM 6.2 als auch in DSM 7.0. Der Hersteller stuft die Schwachstelle als "wichtig" ein. Die Sicherheitslücke in Synology DSM erlaubt das Ausführen beliebiger Befehle, immerhin gibt es erste aktualisierte Firmware-Versionen.

Nuvaxovid (NVX-CoV2373) heißt der Neue. Der fünfte in Deutschland zugelassene Impfstoff gegen COVID-19 stammt von US-Impfstoffhersteller Novavax. Mit ersten Impfungen wird in der kommenden Woche gerechnet. Das Impfprinzip von Nuvaxovid unterscheidet sich grundsätzlich von dem der Vektor- und mRNA-Impfstoffe. Dahinter steht ein altbewährtes Konzept, das auch einigen Grippe-Impfstoffen zugrunde liegt, aber wie gut wirkt der neue Impfstoff von Novavax in der Omikron-Welle?

2020 hat die Demokratische Republik Kongo eine Registrierungspflicht für Handys eingeführt, samt Steuer von gut sechs Euro pro Jahr (weniger für reine GSM-Handys). Da der Verbleib der Einnahmen unklar ist, schafft die Regierung die teure Registrierungspflicht wieder ab. Die Gebühr war mehr als doppelt so hoch, wie die durchschnittlichen Ausgaben pro Anschluss und Monat (ARPU) in dem Land.

Auch noch wichtig:

In Apples "Kaufhaus" in Amsterdam hat eine Person Dienstagabend Geiseln genommen. Ein Großaufgebot an Polizeikräften war im Einsatz bei der Geiselnahme in Amsterdamer Apple-Geschäft.

Nach einem Großbrand in der Essener Innenstadt nutzt die Polizei einen vierbeinigen Roboter mit Kamera zur Erkundung: Roboterhund kommt nach Essener Großbrand zum Einsatz.

Der Elektroautohersteller Tesla darf in Deutschland unter anderem Kfz-Haftpflichtversicherungen anbieten. Deren Kosten könnten sich am Fahrverhalten ausrichten: Tesla wird in Deutschland Versicherer.

Besitzer eines Elektroautos haben überproportional häufig Ökostromverträge und eine Fotovoltaik-Anlage zu Hause, hat Fraunhofer ISI ermittelt. Laut Umfrage werden Elektroautos daheim meist mit Ökostrom geladen.

Heute wird der D21-Digital-Index 2021/2022 vorgestellt, die Studie zum aktuellen Stand der Digitalisierung in Deutschland.

