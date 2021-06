Mittwoch: Design-Gebote, Internetbeschleuniger, GeForce-Neuheiten & iOS-Probleme

Während die bei Braun von Produktdesigner Dieter Rams geschaffenen zehn Gebote guten Designs für minimalistische Ästhetik bei hoher Produktqualität Designerinnen und Designer bis heute enorm beeinflussen, hat die IETF das QUIC-Transportprotokoll finalisiert – für mehr Sicherheit bei zusätzlicher Geschwindigkeit.

Nvidia bringt schnellere GeForce RTX 3080 Ti und 3070 Ti Grafikkarten, die gleichzeitig fürs Ethereum-Mining gedrosselt sind. Die Installation von iOS 14.6 kann dagegen unter Umständen zu einer verkürzten iPhone-Akkulaufzeit führen. Warum wir besser Ammoniak statt Wasserstoff importieren sollten, erklärt ein Kommentar von Technology Review. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Gutes Design macht ein Produkt brauchbar, umweltfreundlich und ist so wenig Design wie möglich. Das sind drei der Zehn Gebote für gutes Design Dieter Rams'. "Weniger Design ist mehr, konzentriert es sich doch auf das Wesentliche, statt die Produkte mit Überflüssigem zu befrachten", sagt Rams. Neudeutsch heißt das: Reduce to the Max. Damit führte Rams Team das Unternehmen Braun zu großen Erfolgen, als es noch ein deutsches Unternehmen war. Dort hat er seine 10 Gebote für gutes Design entwickelt.

Beim neuen Internet-Transportprotokoll QUIC ging es nicht um Design, sondern um mehr Sicherheit bei zusätzlicher Geschwindigkeit. Nach fünf Jahren intensiver Entwicklung ist die Arbeit am potenziellen Nachfolger für TCP vorerst abgeschlossen. Offiziell heißt der Standard RFC 9000, nachdem die Internet Engineering Task Force (IETF) das QUIC-Protokoll als Internetbeschleuniger vom Stapel gelassen hat.

Vom Stapel gelassen hat Nvidia zwei neue Spielergrafikkarten, auch weil die bisherigen GeForce-RTX-3000-Karten nach wie vor kaum zu bekommen sind. Denn GeForce RTX 3080 Ti und RTX 3070 Ti werden noch in diesem Monat von Anfang an als LHR-Versionen auf den Markt kommen, sind also fürs Ethereum-Mining gedrosselt. Damit könnte die Verfügbarkeit der teuren GeForce RTX 3080 Ti und der attraktiveren RTX 3070 Ti wesentlich besser als die der bisherigen werden.

Seit bereits einer guten Woche verfügbar ist iOS 14.6, aber das neue Betriebssystem-Update scheint bei einer größeren Zahl an iPhones die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen. In Foren und sozialen Netzwerken wird über eine im Vergleich zu iOS 14.5 teils deutlich geringere Laufzeit geklagt. Nach Installation von iOS 14.6 gibt es immer mehr Berichte über Akkuprobleme. Die Ursache scheinen oft Apple-Apps zu sein.

Wasserstoff ist beim iPhone (noch) keine Alternative, gilt vielen aber offenbar als Lösung für sämtliche Probleme: Strom, Wärme, Mobilität. Doch dabei sind nicht alle Verwendungszwecke gleichermaßen gut geeignet. Eine Unternehmensberatung hat sich nun einmal genauer angeschaut, wo grüner Wasserstoff fossile Brennstoffe ersetzen kann und wo er am einfachsten einzusetzen ist. Das ziemlich eindeutige, wenn auch überraschende Ergebnis: Ammoniak (NH3). Technology Review kommentiert deshalb, warum wir besser Ammoniak statt Wasserstoff importieren sollten.

Auch noch wichtig:

Mittwoch ist der Internationale Hurentag. Der inoffizielle Gedenktag erinnert seit 45 Jahren an die Diskriminierung Prostituierter und deren oftmals ausbeuterische Lebens- und Arbeitsbedingungen.

30 Jahre ICE: Am 2. Juni 1991 hat die Deutsche Bahn erstmals einen Intercity-Express fahrplanmäßig fahren lassen.

Amazon.com flüchtet vor teurem Schiedsgericht. US-Verbraucher dürfen Amazon nun vor ordentlichen Gerichten verklagen. Der Konzern war in eine selbst gestellte Falle getappt.

Mit der ersten Elektro-Sportlimousine i4 probt BMW, wie man den Dreierkunden vom Elektroauto überzeugen kann. Das Elektroauto BMW i4 ist Konkurrenz für das Tesla Model 3.[Link auf Beitrag 3114499]

