Während das Elektroauto Cupra Born auf Basis der ID-Modelle VWs kommt und Daimler einen batterieelektrischen, viertürigen Smart-SUV in Aussicht stellt, erhöht Energieversorger EnBW in diesem Sommer die Preise für Fahrstrom an öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Ein Forscherteam behauptet nun, dass ein Kern aus Dunkler Materie die Orbits der Sterne im Zentrum der Milchstraße besser erklären könnte als ein Schwarzes Loch.

Keinen Stern gibt es hingegen für Apple: Der Hersteller eines Backup-Programms warnt, dass ARM-Macs bei einem Hardware-Defekt nicht mehr vom Backup booten. Das Wichtigste vom Tage in Kürze:

Die Marke Cupra bringt ihr erstes Batterie-elektrisches Auto gemäß Markenimage mit der kräftigsten Motorisierung und Aussicht auf mehr. Unter der optisch eigenständigen Karosserie steckt die technische Basis VWs. Die Maße des Seat Cupra Born entsprechen in etwa denen des VW ID.3, aber Cupra setzt beim Born starke 3D-Effekte an der Karosserie ein. Das Elektroauto Cupra Born auf Basis von VWs ID-Modellen kommt im Herbst.

Im Herbst will Daimler den nächsten Smart vorstellen, der als viertüriger SUV entwickelt wurde. Ursprünglich war Smart gedacht als neuartiges Verkehrskonzept, aber der Kleinstwagen wurde über Jahrzehnte ohne Rendite durchgefüttert. Damit soll jetzt Schluss sein. Daimlers neuer Partner Geely aus China stopft ein weiteres Modell dieses Namens in die sich ins Unendliche blähende Marktnische "SUV". Jetzt hat Smart Bilder eines kommenden SUV-Modells als Elektroauto gezeigt.

Diese Elektroautos müssen regelmäßig aufgeladen werden und das wird bald teurer. Der Energieversorger EnBW erhöht die Preise für den verkauften und vermittelten Fahrstrom an öffentlich zugänglichen Ladesäulen. Damit endet wie befürchtet die Subventionierung des Fahrstroms zugunsten von Preisen, bei denen unterm Strich vermutlich mindestens eine schwarze Null steht. Der Strom für Elektroautos wird schon im Sommer teurer, denn EnBW erhöht die Fahrstrompreise Anfang Juli.

Wenn sich im Zentrum unserer Milchstraße gar kein Schwarzes Loch, sondern ein Kern aus Dunkler Materie befindet, könnte das die Bewegungen der Himmelskörper dort genauso gut und teilweise sogar besser erklären. Das jedenfalls versichert eine Forschergruppe, die seit Jahren an ihrem Modell arbeitet. Eigentlich gilt seit Jahrzehnten gesichert, dass sich im Zentrum der Milchstraße ein gigantisches Schwarzes Loch befindet – oder doch Dunkle Materie?

Dunkle Materie ist zwar nicht die Ursache, aber die neuen Macs mit Apple-Chip schicken startfähige Backups offenbar aufs Abstellgleis. Das Erstellen bootfähiger Datensicherungen soll bei Macs auf ARM-Basis zwar bis auf Weiteres möglich bleiben, ist aber nur noch eingeschränkt sinnvoll, wie der Hersteller eines macOS-Backup-Programms erläutert: Sollte der integrierte Speicher versagen, booten ARM-Macs bei diesem Hardware-Defekt nicht mehr vom Backup.

