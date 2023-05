Mittwoch: Haftstrafen für Krypto-Insider, Google I/O heute mit KI und Pixeln

Einige Insider wussten vorab, welche NFT oder Kryptowährungen bald in der Auslage stehen würden. Dieses Wissen nutzten sie zur Bereicherung. Jetzt wurden die ersten Urteile gefällt. Derweil sind bereits im Vorfeld der Google I/O Informationen zur heutigen Entwicklerkonferenz veröffentlicht worden. So soll es etwa ein neues KI-Sprachmodell geben, neue Pixel-Geräte wie ein Falt-Smartphone und Android 14. Die Thunderbird-Entwickler freuen sich hingegen über einen Rekord. 6,4 Millionen US-Dollar hat das E-Mail-Projekt im Vorjahr aus Spenden eingenommen. Das ist mehr als das Doppelte des Jahres 2021 – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Mehrere Schuldsprüche wegen Krypto-Insiderhandel hat die New Yorker Bundesstaatsanwalt erstritten. Es sind die ersten Urteile dieser Art. Die Täter sind unterschiedlich, ihr Vorgehen ähnlich: Sie wussten vorab, welchen Krypto-Dingen ihr Arbeitgeber bald öffentliche Aufmerksamkeit verschaffen würde. Dieses Insider-Wissen nutzten sie für unrechtmäßige Bereicherung aus. Bei dem einen ging es um NFTs, bei dem anderen um neue Kryptowährungen. Das führt bei den ersten Verurteilungen zu Haftstrafen von zehn Monaten bis zwei Jahren: Erste Urteile wegen Krypto-Insiderhandels betreffen NFT bei Opensea, Tokens bei Coinbase.

Mobile, Web, Künstliche Intelligenz und Cloud, das sind die vier übergeordneten Themen, um die es heute bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O gehen wird. Teile wurden bereits bekannt, etwa das neue KI-Sprachmodell PaLM 2, neue Pixel-Geräte und Android 14. Google selbst hat sein neues Falt-Smartphone Pixel Fold bereits im Video gezeigt. Zudem will Google seine Suche mithilfe von KI und der Anzeige von Videoclips persönlicher gestalten. Der Fokus liegt auf den jungen Internetnutzern, die vom KI-Chat und der Änderung der Suchanzeige besonders angesprochen werden sollen.

Deutlich mehr Spenden hat das Mozilla-Projekt hinter dem E-Mail-Client Thunderbird 2022 eingenommen. Mehr als 300.000 Spender haben insgesamt 6.442.704 Dollar gegeben. Das ist nicht nur ein neuer Rekord, sondern gleich 2,3 Mal so viel wie noch 2021, und 8,75 Mal das Spendenaufkommen des Jahres 2017. Damals nagte das Projekt am Hungertuch, jetzt steht es finanziell auf sicheren Beinen. Nennenswerte Einnahmen aus anderen Quellen als Spenden hat Mozilla Thunderbird nicht. Deshalb sucht das Projekt nach anderen Einnahmequellen. Dafür sind "neue Werkzeuge und Dienste zur Produktivitätssteigerung" in Arbeit. Der E-Mail-Client selbst soll jedenfalls gebührenfrei bleiben: E-Mail-Client Thunderbird jubelt über Spendenwelle.

Die SSD-Preise sind seit dem Jahresanfang weiter gefallen. NVMe-Kärtchen mit PCI-Express-3.0-Anbindung und 1 TByte Kapazität sind mittlerweile ab 40 Euro erhältlich. Modelle im 2,5-Zoll-Gehäuse kosten noch ein paar Euro weniger. Marktforscher erwarten eine Stabilisierung der SSD-Preise im zweiten Halbjahr, wenn Server-Betreiber verstärkt auf neue Prozessorplattformen wechseln. Einer der größten Hersteller von SSD-Controllern warnt derweil vor möglichen Konsequenzen. Gerade NAND-Flash-Produzenten würden Pleiten drohen, wenn weiter Verluste angehäuft werden: SSDs landen bei 40 Euro für 1 TByte.

Algorithmen für künstliche Intelligenz (KI) sind letztlich bloß Software und deshalb läuft KI-Code im Prinzip auch auf Allzweckprozessoren mit ARM- oder x86-Technik. Wieso werden dann haufenweise KI-Spezialchips entwickelt? Diese Frage besprechen wir in einer neuen Folge von "Bit-Rauschen: Der Prozessor-Podcast von c’t". Bei KI-Hardware geht es nämlich nicht immer um Beschleunigung, sondern oft eher um Ermöglichung, weil etwa ein Mikrocontroller sonst nicht schnell genug wäre. Vor allem sind viele KI-Chips beim Verarbeiten von KI-Algorithmen schlichtweg effizienter als andere Allzweckprozessoren, oder sie sind für bestimmte Aufgaben nach Maß geschneidert, heißt es im Bit-Rauschen, dem Prozessor-Podcast: KI-Beschleunigern aufs Bit geschaut.

Auch noch wichtig:

Die Wartelisten für das S5 sind noch nicht abgearbeitet, da stellt VanMoof schon neue Smartbikes vor. S4 und X4 kosten 2200 Euro und sind ab sofort bestellbar nach einer überraschenden Neuvorstellung: VanMoof zeigt günstigere Smartbikes S4 und X4.

Dmitri Rogosin ist bekannt für Provokationen. Nun hat er behauptet, bei Roskosmos sei er nicht überzeugt worden, dass US-Amerikaner auf dem Mond gelandet sind: Ex-Roskosmos-Chef Rogosin äußert Zweifel an bemannter Mondlandung bei Apollo 11.

Die ISS ist vergleichsweise leicht zu versorgen. Geht es weiter ins All, zählt jedes eingesparte Gramm Nutzlast. Dafür empfiehlt sich eine Crew nur aus Frauen bei der Raumfahrt: Crews aus Frauen brauchen auf Langzeitmissionen weniger Ressourcen.

(fds)