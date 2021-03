Mittwoch: IT-Jobs, Covid-Impfstoffe, Intel-Raketen, Tesla-Unfall und Klimawandel

Während die IT-Branche in Deutschland Zehntausende unbesetzter Stellen aufgrund Fachkräftemangels beklagt, beklagen sich PC-Anwender weltweit über mangelnde Hardware-Angebote im Handel. Intels neue Core i-11000 Prozessorserie könnte hier helfen, denn sie wirkt gerade in der Mittelklasse recht attraktiv. In der Oberklasse hat es Intel allerdings schwer, denn hier sind Core i7 und i9 teurer, ineffizienter und langsamer als die vergleichbaren AMD Ryzen 5000 CPUs.

US-Wissenschaftler haben die von BioNTech und Moderna hergestellten Corona-Virus-Impfstoffe verglichen und kaum Unterschiede festgestellt. Der jüngste Unfall eines Tesla-Elektroautos unterscheidet sich dagegen von bisherigen Autopilot-Pannen, denn diesmal scheint der Fahrer schuldig. Schuldig sind wir aber alle und zwar am Klimawandel, denn NASA-Forscher finden direkte Belege für einen menschengemachte Erderwärmung. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Laut einer jährlichen Erhebung des IT-Branchenverbands Bitkom hat sich der Mangel an IT-Spezialist:innen in Deutschland durch die Corona-Krise zwar vorübergehend verringert, liegt aber quer durch alle Branchen bei 86.000 unbesetzten Stellen. Alternative Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sollen Abhilfe schaffen. Die IT-Branche ruft deshalb auf zu einem Systemwechsel: Neustart als Developer!

Wer jetzt umsteigt, könnte auch gleich einen brandneuen Prozessor aus der mittlerweile in die Jahre gekommenen, aber dafür ausgereiften 14-Nanometer-Fertigung verwenden. Denn Intel hat gerade seine 11. Core-i-Generation alias Rocket Lake-S für Desktop-PCs vorgestellt, die über weiterentwickelte Cypress-Cove-Kerne mit verbesserter Rechenleistung pro Takt verfügt. Zudem gibt es eine flottere Xe-Grafikeinheit sowie PCI Express 4.0 für Grafikkarten und eine M.2-SSD. In ersten Tests zeigt sich Ryzen-5000-Konter Rocket Lake-S in der Mittelklasse ansprechend, AMD bleibt im High-End-Bereich aber die bessere Wahl.

Wissenschaftler der Universität Stanford haben Reste der von BioNTech und Moderna hergestellten Corona-Virus-Impfstoffe BNT162b2 und mRNA-1273 vor dem Mülleimer gerettet, sequenziert und den so ermittelten mRNA-Code veröffentlicht. Dabei kam heraus, dass sich die beiden Impfstoffe nur unwesentlich unterscheiden. Das deckt sich mit der sehr hohen Wirksamkeit der beiden Impfstoffe (95 Prozent und 94,1). Nun ist auch für den Moderna-Impfstoff klar, wie er die Immunreaktion auslöst.

Ein Unfall mit einem Elektroauto der Marke Tesla hat erneut die US-Verkehrssicherheitsbehörde NHTSA aufmerksam gemacht. Auf einem Highway im US-Bundesstaat New Jersey ist ein Tesla gegen einen Sattelschlepper geprallt. Der 44 Jahre alte Fahrer erlitt leichte Verletzungen, der Tesla einen Totalschaden. Nach ersten Informationen steht dieser Unfall aber nicht im Zusammenhang mit dem für zahlreiche andere Unfälle verantwortlich gemachten "Autopilot", sondern war das Resultat einer Kombination aus Tempomat und abgelenktem Fahrer.

Aus dem Gleichgewicht bringt der Mensch auch die Energiebilanz der Erde. Für diese Theorie führen Forschende des Goddard Space Flight Center der NASA nun erstmals direkte Beobachtungen als Belege an. Aus ihnen gehe hervor, dass der Strahlungsantrieb auf der Erde von 2003 bis 2018 um 0,53 ±0,11 Watt pro m2 gestiegen sei. Das Ergebnis: Auf der Erde wird es wärmer. Damit seien Theorien aus Klimamodellen zum ersten Mal aus direkten Beobachtungen bestätigt worden.

Auch noch wichtig:

Qualcomm nennt sein Geschäftsmodell hyperkompetitiv, die FTC nennt es wettbewerbswidrig. Trotzdem gibt die US-Wettbewerbsbehörde den mittlerweile vierjährigen Rechtsstreit gegen Qualcomm auf – wegen starken Gegenwinds.

wegen starken Gegenwinds. Der chinesische Technik-Konzern Huawei wird in Kürze seine Ergebnisse des letzten Jahres vorlegen. Nach zuvor durchgesickerten Informationen wächst Huawei trotz der mittlerweile weltweiten Sanktionen sowohl bei Umsatz als auch Gewinn.

SpaceX hat mit seinem Starship zuletzt Fortschritte gemacht und konnte den Prototypen SN10 auch erfolgreich landen, bevor dieser dann trotzdem wenige Minuten nach dem Aufsetzen in Brand geriet. Der nächste Starship-Prototyp SN11 explodierte dagegen gestern bereits im Flug auf dem Rückweg zur Erde.

