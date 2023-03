Mittwoch: KI kann auch sehen statt nur lesen, Antennen für Satelliten-Internet

OpenAI hat sein KI-Sprachmodell erweitert. Die Fähigkeiten von GPT-4 zum kreativen Schreiben sollen erweitert sein. Es versteht längeren Kontext und vor allem auch Bilder. Noch nicht verfügbar ist hingegen Amazons Satelliten-Internet, Projekt Kuiper soll aber 2024 starten. Dafür wurden jetzt drei unterschiedlich große Antennen in drei Leistungsstufen präsentiert. Derweil hat ein Unbekannter in Google Sheets eine Zeile hinzugefügt, sechs Leute zeichnen blind ab, und schon hat jemand anderer die Kryptomünzen. Zwar bezeichnet das Kryptoprojekt den Täter als Hacker, aber Hacking war dafür nicht erforderlich – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

GPT-4 ist da, die neue Generation des KI-Systems ist nun erschienen. GPT-4 ist kein reines Sprachmodell mehr, sondern kann neben Texteingaben auch mit Bildern umgehen. Wie zuvor bereits von Microsoft Deutschland angedeutet, handelt es sich um ein multimodales Modell, das mit verschiedenen Medien umgehen kann [-–] wenngleich mit Einschränkungen. Von Text-zu-Video ist noch nicht die Rede. Nach jetzigem Kenntnisstand ist GPT-4 in der Lage, komplexere Eingaben als bisher möglich zu deuten und dabei zugleich Text und Bilder zu parsen: OpenAI stellt GPT-4 vor, Sprachmodell versteht jetzt auch Bilder.

Amazon hat drei verschiedene Antennen gezeigt, mit denen das als "Projekt Kuiper" geplante Satelliten-Internet bei den Kunden umgesetzt wird. Die unterschiedlich großen Antennen bieten verschiedene Internet-Geschwindigkeiten und sollen für weniger als 500 US-Dollar produziert werden können. Endkundenpreise nennt Amazon noch keine, aber der Dienst soll auch erst nächstes Jahr in Betrieb genommen werden. Zunächst will Amazon dieses Jahr zwei Satelliten-Prototypen ins All schicken und die Massenproduktion der kleinen Satelliten bis Ende 2023 aufnehmen: Amazon mit drei verschiedenen Antennen für Satelliten-Internet.

Ein Schlaumeier hat sich selbst in die Auszahlungstabelle des dezentralen Kryptoprojekts PeopleDAO eingetragen – und hat diese Tabellenzeile versteckt. Das geht leicht, weil das eine übliche Funktion in Tabellenverarbeitungen ist. Der Trick hat tatsächlich funktioniert, nachdem der in einem Chat gepostete Hyperlink irrtümlich zu einer Tabelle ohne Kennwortschutz geführt hatte. Das hat ein Unbekannter gleich ausgenutzt und eine Zeile hinzugefügt, laut der mehr als 76,5 Ethereum an ein bestimmtes Wallet zu überweisen wären. Diese Zeile hat er sogleich ausgeblendet: Versteckte Tabellenzeile kostet Kryptoprojekt 120.000 Dollar.

"Die Phishing-Mails sind teilweise so gut, dass ich sie nicht mehr von meinen eigenen unterscheiden würde", gesteht der derzeit die Geschäfte des BSI führende Vizepräsident Gerhard Schabhüser ein. "Die konstant angespannte Sicherheitslage in Deutschland trifft leider auch zu, wenn wir uns die Lage von Verbraucherinnen und Verbrauchern ansehen", sagte er in Berlin. Das BSI (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik) hat gemeinsam mit dem Verbraucherschutzministerium seinen Jahresbericht zum digitalen Verbraucherschutz vorgestellt. Dabei ging es auch um eine geplante EU-Verordnung: BSI fordert bessere IT-Sicherheit für Verbraucher.

2025 soll Bremen an ein überregionales Transportnetz für Wasserstoff angeschlossen werden, das auch durch Niedersachsen läuft. Die Arbeiten dazu sollen dieses Jahr zwischen Hamburg und Bremen beginnen, sagte der Fernleitungsnetzbetreiber Gasunie Deutschland. Gasunie baut das Transportsystem Hyperlink, das Deutschland unter anderem mit den Nachbarländern Niederlande und Dänemark verbinden soll. Mit Hyperlink soll Wasserstoff zu Abnehmern transportiert werden. Im Bremer Stahlwerk könne der Energieträger künftig zum Einsatz kommen: Wasserstoffnetz Hyperlink wird Bremen erreichen.

Im Kampf um maximale Performance setzt AMD auf großen L3-Cache: Der Ryzen 9 7950X3D hat dank eines zusätzlichen Chips 64 MByte mehr Cache als der sonst eng verwandte Ryzen 9 7950X mit ebenfalls 16 CPU-Kernen. Damit überflügelt der "X3D-Ryzen" seinen Intel-Kontrahenten Core i9-13900KS mit 6 GHz in vielen Disziplinen, vor allem in 3D-Spielen – und bleibt trotzdem sparsamer. Die besondere Chip-Stapeltechnik des Ryzen 9 7950X3D ist spannend, ebenso wie die Ansteuerung seiner unterschiedlichen Zen-4-Kerne. Spezielle Windows-Treiber und Dienste sollen Spielesoftware erkennen und auf die richtigen CPU-Kerne lotsen. Wie gut das klappt, wie der Ryzen 9 7950X3D konstruiert ist und wie effizient er arbeitet, erklären wir im Bit-Rauschen, der Prozessor-Podcast: AMD-CPU Ryzen 9 mit Riesen-Cache.

Auch noch wichtig:

Vodafone streicht in Italien fast jede siebte Stelle und kündigt etwa 1.000 Beschäftigten. Der Netzbetreiber hat dort Marktanteile eingebüßt.

Heute legt der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit im Rahmen der Bundespressekonferenz seinen aktuellen Tätigkeitsbericht vor.

Vanilla OS hat uns mit Features wie einem kugelsicheren Dateisystem und vielseitigem Paketmanager überrascht. Dabei bleibt es trotzdem einsteigerfreundlich: Innovative Linux-Distribution Vanilla OS im Test.

Es ist die zweitgrößte US-Bankpleite: Die Silicon Valley Bank ist pleite. Sie war wichtig fürs Tech-Ökosystem, aber jetzt ist die Silicon Valley Bank geschlossen: Was das für Apple heißt.

Die Zahl der Pannen mit Elektroautos ist nach Zahlen des ADAC stark angestiegen. Die größte Pannenursache bei ihnen ist die gleiche wie bei Verbrennern, besagt die ADAC-Pannenbilanz: Auch Elektroautos kranken an Starterbatterien.

Die Vorkonditionierung heizt oder kühlt die Batterie in den fürs Laden optimalen Temperaturbereich. Ziele sind kürzere Ladezeiten und längere Lebensdauer des Speichers, erklärt die Artikelserie Elektroauto-Batterien: Warum die Vorkonditionierung so wichtig ist.

