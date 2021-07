Mittwoch: NYC-Mobileye, Pegasus-Fall, Bezos-Flug, Bargeld-Limit & Flut-Warnung

Heute stehen selbstfahrende Fahrzeuge in New York City sowie erneut die Pegasus-Spyware im Fokus. Jeff Bezos ist nach seinem Weltraumflug mit Blue Origin wieder glücklich gelandet, aber weniger glücklich sind viele Menschen über das von der EU geplante Barzahlungslimit von 10.000 Euro. Die Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen spricht über die Infrastruktur im Katastrophenfall und die EU stolpert mit dem Covid-Zertifikat in die Digitalisierung – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Intel und seine israelische Tochterfirma Mobileye haben angekündigt, autonome Fahrzeuge in New York City zu testen. Die Verkehrsbedingungen und die Auflagen der größten Stadt der USA an selbstfahrende Autos sollen eine anspruchsvolle Herausforderung und Prüfung dieser Technik darstellen, um sie in Zukunft serienreif und auf der ganzen Welt einsetzbar zu machen. Deshalb stellt sich New York City dem Test autonomer Fahrzeuge der Intel-Firma Mobileye.

Ermittlungen ganz anderer Art hat die Pariser Staatsanwaltschaft eingeleitet nach neuen Medien-Enthüllungen zur Überwachungssoftware Pegasus des israelischen Anbieters NSO. Dabei gehe es unter anderem um den Vorwurf der betrügerischen Gewinnung und Weitergabe von Daten, aber daneben sind wohl auch die Vereinten Nationen von der Pegasus-Überwachung betroffen. Deshalb starten Pariser Ermittler wegen der Spyware Pegasus eine Untersuchung und die UN wendet sich an die USA.

Erfolgreich lässt sich hingegen bezeichnen, dass Amazon-Gründer Jeff Bezos wie geplant beim ersten bemannten Flug einer Raumkapsel seines Unternehmens Blue Origin den Weltraum erreicht. Der reichste Mann der Welt hat sich einen Kindheitstraum erfüllt und ist über die Grenze des Weltalls geflogen. Da Jeff Bezos nach dem Weltraumflug auch wieder sicher gelandet ist, ist Blue Origin die Premiere geglückt.

Bezos steckt sein Herzblut und große Teile seines Vermögens in die Weltraumprojekte, aber der Kampf gegen Geldwäsche wird nach Ansicht von Experten in vielen EU-Staaten nur halbherzig geführt. Durch verschiedene Maßnahmen soll künftig effizienter verhindert werden, dass Milliardenbeträge aus kriminellen Geschäften in die reguläre Wirtschaft eingespeist werden. Dazu gehört eine Obergrenze von 10.000 Euro für Zahlungen mit Bargeld, aber die EU-Pläne für ein Bargeld-Limit sorgen für Zoff.

Kritisiert werden auch Versäumnisse von Politik und Medien nach der Hochwasserkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Der Informatiker Manuel Atug ist Mitbegründer und Sprecher der Arbeitsgruppe Kritische Infrastrukturen und hat eine Experten-Analyse mit verfasst, in der die Fehlentwicklungen von Warn- und Alarmketten aufgezeigt wurden. Im Interview spricht er über die Infrastruktur im Katastrophenfall: "Im Extremfall sterben Menschen".

Die Digitalisierung ist Teil von Warn- und Alarmketten, aber auch Impfzertifikate sollen Europa-weit digitalisiert und anerkannt werden. Die EU hat versprochen, dass die Mitgliedsstaaten digitale Impfausweise auswerten können und alle 22 Länder seien bereits an das Netz zur Überprüfung der digitalen Impfzertifikate angeschlossen. Die Anbindung war wohl erfolgreich, doch bei der Umsetzung klemmt es noch. Die Covid-Zertifikate der EU sind ein holpriger Start in die Digitalisierung.

Auch noch wichtig:

Heute vor genau zehn Jahren endete mit der Landung der Raumfähre Atlantis im Kennedy Space Center das Space-Shuttle-Programm der NASA.

