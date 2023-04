Mittwoch: Netflix enttäuscht und verschiebt, Download-Probleme bei NRW-Abitur

Netflix verzeichnet zum Jahresauftakt moderate Zuwächse bei Umsatz, Gewinn und Abonnements. Der DVD-Verleih wird nach 25 Jahren eingestellt, denn er spielt beim Streaming-Dienst keine Rolle mehr. Das Vorgehen gegen Account-Sharing wird außerdem verschoben. Etwas verschoben wurden auch die Abiturprüfungen in Nordrhein-Westfalen, denn die zentral vergebenen Abituraufgaben konnten nicht heruntergeladen werden. NRW-Prüflinge müssen jetzt statt am Mittwoch am Freitag ran. Derweil soll der European Chips Act die EU bei Computerchips unabhängiger und stärker machen. EU-Rat und Parlament haben sich auf eine Förderung von 3,3 Milliarden Euro geeinigt, die zu Investitionen von weiteren 40 Milliarden Euro führen sollen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Netflix ist mit gemischten Finanzzahlen ins neue Geschäftsjahr gestartet und hat das weltweite Vorgehen gegen Account-Sharing etwas verschoben. Eigentlich wollte der Streaming-Dienst Ende des ersten Quartals global gegen das Teilen von Netflix-Zugängen mit Personen außerhalb des eigenen Haushalts vorgehen, aber das ist nun für das zweite Quartal dieses Jahres geplant. Überdies wird mit dem DVD-Verleih in diesem Herbst das Angebot eingestellt, mit dem Netflix vor 25 Jahren begann. Die letzten DVD sollen Ende September verschickt werden, dann gibt es nur noch Streaming statt Silberscheiben: Netflix mit durchwachsenem Jahresauftakt, enttäuscht beim Nutzerwachstum.

Eine Verschiebung gibt es auch in Nordrhein-Westfalen, denn das Bundesland verlegt die für Mittwoch angesetzten schriftlichen Abiturprüfungen auf Freitag. Grund sei eine "massive technische Störung" beim Download der schriftlichen Aufgaben für das Zentralabitur. Betroffen ist der Download für die Reifeprüfungsfächer Biologie, Chemie, Ernährungslehre, Informatik, Physik sowie Technik (Grundkurs und Leistungskurs), die für Mittwoch angesetzt waren. Der Freitag sollte eigentlich prüfungsfrei sein, doch jetzt verschiebt NRW das Abitur: Probleme beim Download "außerordentlich ärgerlich".

Auf den Inhalt des European Chips Act haben sich am Dienstag EU-Parlament und EU-Rat verständigt. Die von der Kommission initiierte EU-Verordnung soll durch 3,3 Milliarden Euro EU-Subventionen für die Chipbranche weitere 40 Milliarden Euro Investitionen auslösen. Die Ziele sind viele: Europas Marktanteil an der weltweiten Produktion von Computerchips soll auf zwanzig Prozent verdoppelt werden, gleichzeitig sollen die Produktionsverfahren umweltfreundlicher und gut bezahlte Arbeitsplätze geschaffen werden. Technische Expertise soll ausgebaut, die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten verringert werden: EU-Rat und -Parlament einigen sich beim Chips Act.

Das Europäische Zentrum für die Transparenz von Algorithmen (ECAT) ist in Betrieb. Die gemeinsame Forschungsstelle (JRC) der EU-Kommission hat es am Dienstag im spanischen Sevilla offiziell eröffnet. Es soll die Programmroutinen sehr großer Online-Plattformen und Suchmaschinen auf Herz und Nieren prüfen. Das hilft bei der Durchsetzung der neuen EU-Verordnung über digitale Inhalte, dem Digital Services Act (DSA). In der Einrichtung werden etwa 30 Mitarbeiter damit beschäftigt sein, die Codes der Algorithmen von Facebook, Instagram, TikTok, Twitter & Co zu durchleuchten. Diese Programmroutinen entscheiden etwa, welche Inhalte die Nutzer vorgesetzt erhalten: EU-Amt für Algorithmenprüfung.

Attacken auf Softwarelieferketten haben in den letzten Jahren zugenommen. Für Angreifer ist es besonders attraktiv, Schadcode in Software-Bibliotheken einzuschleusen, die von vielen anderen Projekten genutzt werden. Die Codehosting-Plattform GitHub will im Laufe des Jahres alle Nutzer, die Code beitragen, dazu verpflichten, ihren Login mit einem zweiten Faktor wie einem Einmalpasswort aus einer App abzusichern (2FA). In mehreren Blogbeiträgen hat GitHub die Änderung angekündigt. Seit dem 13. März erhalten erste Nutzer die Aufforderung, umzustellen. Im Interview spricht Sicherheitschef Mike Hanley über die 2FA-Pflicht bei GitHub.

