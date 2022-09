Mittwoch: Neue Google-Hardware im Oktober, Protest gegen vernetzte Thermostate

Nur kurz vor dem heute stattfindenden September-Event von Apple hat Google auf seine eigene Veranstaltung im Oktober eingeladen. Ein Video deutet die Einführung von Pixel-Smartphones, -Earbuds und -Smartwatch an. Neben diesen Mobilgeräten wird auch Elektronik im Haushalt immer stärker vernetzt. Jetzt regt sich Protest gegen ferngesteuerte Thermostate, nachdem diese wegen eines Energienotfalls vom Stromversorger übernommen und vorübergehend nicht mehr selbst eingestellt werden konnten. Eine Kontrolle ganz anderer Art findet im Iran statt. Die Moralbehörde des Landes will Frauen und Mädchen per automatischer Gesichtserkennung zum korrekten Tragen des Hidschab zwingen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Google lädt ein zu einer Live-Veranstaltung im Oktober in New York, die auch online verfolgt werden kann. Unter dem Motto "Made by Google" verspricht das Einladungsvideo Smartphones, Earbuds und eine Smartwatch. Dabei dürfte es sich unter anderem um die Markteinführung der bereits angekündigten Pixel 7 Handys sowie Googles erste eigene Smartwatch handeln, die Pixel Watch. Zunächst aber bekommt Android 13 sein erstes Update, bevor es neue Google-Hardware auf der Veranstaltung am 6. Oktober gibt: Made by Google.

Aufregung in Colorado: 22.000 Haushalte konnten am Dienstag ihre vernetzten Thermostate für eine Stunde nicht verstellen. Ihr Stromversorger Xcel hatte aus der Ferne die Kontrolle übernommen, um einen Zusammenbruch des Stromnetzes zu vermeiden. Ein Kraftwerk war ausgefallen, und die aktuelle Hitzewelle bedingte hohen Stromverbrauch für Klimaanlagen. Ein Betroffener beklagt, dass er den Thermostat nicht kälter stellen konnte. Seine Freundin hatte der Fernregelung im Notfall aber zuvor zugestimmt: Vernetzte Thermostate in Hitzewelle ferngesteuert, Amerikaner brüskiert.

Automatische Gesichtserkennung ist die neue Waffe iranischer "Moralhüter" zur Unterdrückung von Frauen und Mädchen. Kameras, insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln, sollen dazu genutzt werden, Frauen und Mädchen auszuspähen, die sich erdreisten, ihren Hidschab nicht korrekt zu tragen. Bei Verletzung der Verhüllungsvorschriften sind sogar Haftstrafen und der Entzug grundlegender Bürgerinnenrechte sowie des Internetzugangs vorgesehen. Der Hidschab ist vorgeschrieben für alle Frauen und Mädchen über neun Jahren im Iran: Gesichtserkennung soll Frauen in Hidschab zwingen.

Auch in Deutschland gibt es Videoüberwachung, aber die Menschen genießen Datenschutz. Als Dashcam, im Smartphone oder an Hauswänden zur Überwachung: Kameras sind im öffentlichen Raum allgegenwärtig. Sie lösen Bewegtbilder so gut auf, dass man Personen auch noch erkennen kann, wenn sie weit entfernt sind. Geraten Unbeteiligte unwissentlich ins Blickfeld einer Kamera, kann dies Rechte verletzen. Wir zeigen, wie Sie Ärger und Bußgelder beim Einsatz privater Überwachungskameras vermeiden: Datenschutzrechtliche Schranken für die private Videoüberwachung.

Meredith Whittaker hat 13 Jahre bei Google gearbeitet, inzwischen ist sie eine der schärfsten Kritikerinnen des Unternehmens – vor allem, wenn es um KI geht. Als sie 2006 bei Google anfing, war sie schlicht auf das Geld angewiesen. "Google war die erste Firma, die mir ein Angebot machte", sagte sie. Heute ist sie ist die erste Präsidentin des Messengers Signal und wird nicht müde, vor den gesellschaftlichen Folgen von KI zu warnen. Im Interview bekräftigt sie ihre Kritik an Google: "Sogenannte KI basiert von Natur aus auf einer Machtbeziehung".

Heute steigt die wichtigste Apple-Veranstaltung des Jahres: An diesem Mittwoch werden zunächst einmal wohl insgesamt vier neue iPhone-Modelle, wie man dies auch schon aus den letzten Jahren kennt. Zweite wichtige Produktvorstellung dürfte die Apple Watch Series 8 sein. An weiteren Neuerungen erwarten wir eine Überarbeitung der AirPods Pro mit Bluetooth LE Audio und neuem H2-Chip. Apple dürfte zudem die Finalversion von iOS 16 präsentieren, die dann zeitnah erscheinen wird. Wir berichten wie üblich mit einem Liveticker im Minutenprotokoll und werden danach die Neuheiten im Livestream analysieren.

