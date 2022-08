Mittwoch: Sicherheitsvorwürfe an Twitter, Gamescom mit neuen Spielen und Gamepad

Der ehemalige Sicherheitschef Twitters wirft dem Kurznachrichtendienst eine katastrophale Sicherheitskultur vor, die dem Wachstum des Unternehmens untergeordnet sei. Als Whistleblower hat er sich nun an die Aufsichtsbehörden gewendet. Die Gaming-Community wendet hingegen den Blick nach Köln, wo die Gamescom eröffnet ist. Neben zahlreichen neuen Spielen wurde auch ein Gamepad für Sonys Playstation 5 vorgestellt, das nahezu komplett individualisierbar sein wird. Online-Spieler in Österreich dürfen sich auf neue Glasfaser-Anschlüsse freuen, denn eine französisch-deutsche Kooperation will den Glasfaser-Ausbau im Alpenland auch in ländlichen Regionen vorantreiben – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Twitters ehemaliger Sicherheitschef Peiter Zatko erhebt in einer Beschwerde bei den Aufsichtsbehörden schwere Vorwürfe gegen das Unternehmen. Der unter dem Namen "Mudge" bekannte Hacker kritisiert die Sicherheitskultur bei Twitter und wirft dem sozialen Netzwerk vor, wirtschaftlichen Erfolg und Wachstum des Unternehmens stets vor Sicherheit und Datenschutz der Nutzer zu setzen. Dabei zeichnet er das Bild eines zerstrittenen Unternehmens mit katastrophaler Sicherheitskultur: Twitters ehemaliger Sicherheitschef erhebt als Whistleblower schwere Vorwürfe.

Der Gamescom lassen sich die vielen Messe-Absagen nicht vorwerfen, aber sie ist zurück in Köln – ganz klassisch als Präsenz-Veranstaltung. Geoff Keighley eröffnete die Show also wieder vor Live-Publikum. Der Game-Awards-Host präsentierte im Rahmen der zweistündigen "Opening Night Live" Neuankündigungen wie "Where Winds Meet" oder "Moonbreaker" von den "Subnautica"-Machern. Auch zu bekannten Titeln wie "Return to Monkey Island" gab es Spielszenen und Release-Termine bei der Opening Night Live 2022: Die wichtigsten Spiele der Gamescom-Eröffnung.

Zur Gamescom hat Sony seinen neuen "DualSense Edge Wireless Controller" für Playstation 5 angekündigt. Das schnurlose Gamepad setzt auf nahezu vollständige Individualisierung seitens der Nutzer, wie es Microsoft bereits vor Jahren mit seinem Xbox Wireless Elite Controller vorgemacht hat. Zudem lassen sich einzelne Buttons, die analogen Stick und deren Köpfe austauschen sowie Tastenbelegungen in verschiedene Profilen speichern bei Sonys DualSense Edge: Kabelloses, konfigurierbares Gamepad für Playstation 5.

Eine Milliarde Euro investieren der französische Infrastruktur-Investor Meridiam und die T-Mobile Austria in Glasfaser-Anschlüsse (FTTH) in Österreich. Noch dieses Jahr nehmen die beiden Partner die Bauarbeiten auf, bis 2030 sollen 650.000 Neuanschlüsse gelegt sein. Das wären mehr als die 500.000 FTTH-Anschlüsse, mit deren Errichtung Meridiam in Deutschland begonnen hat. T-Mobile Austria ist eine Tochter der Deutschen Telekom und tritt unter dem Markennamen Magenta auf. Baubeginn ist noch dieses Jahr für französisch-deutsche Glasfaser-Anschlüsse in Österreich.

Während in Österreich ausgebaut wird, wird in Russland aufgegeben. Der russische Konzern Yandex gibt sein Webportal Yandex.ru an das Kreml-nahe Unternehmen VK (ehemals Mail.ru) ab. Gleichzeitig wandern auch der "Nachrichten"-Aggregator Yandex News sowie der Webempfehlungsdienst Zen zu VK. Im Gegenzug gibt VK seinen Lieferdienst Delivery Club an Yandex ab, das mit Yandex Eda bereits einen gleichartigen Lieferdienst für Mahlzeiten und Einkäufe des täglichen Bedarfs betreibt. Der politische Druck auf Yandex war zu groß, mit zu viel Zensur: Yandex gibt sein Webportal Yandex.ru her.

Drei Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen werden durch den Luftverkehr verursacht. Entsprechend sinnvoll wäre es, Flugzeuge endlich klimaneutral zu machen, etwa durch neue Antriebstechnik. Das Problem: Mit den aktuell verfügbaren E-Turbinen samt Akkus ergibt sich nur geringe Reichweite, die laut einer aktuellen Analyse bei einer Fluggästezahl von einem Dutzend bei nur rund 50 sicheren Kilometern liegt. Die Reichweite ist ein zentrales Problem der E-Luftfahrt und erklärt, warum Elektroflugzeuge einfach nicht abheben wollen.

