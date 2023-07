Mittwoch: Start von ChatGPT auf Android, Schwächen im digitalen Behördenfunk

Mehr als zwei Milliarden Menschen könnten sich die neue und offizielle ChatGPT-App für Android installieren. Doch das betrifft zunächst lediglich vier bevölkerungsreiche Länder, Europäer müssen sich noch gedulden. Hierzulande wird der TETRA-Funkstandard vor allem von Behörden wie Polizei oder dem Militär eingesetzt. Doch die international genutzte Verschlüsselung hat eine Hintertür. Eine IT-Sicherheitsfirma hat fünf Schwachstellen gefunden. In Österreich hat ein Mann mindestens drei Airtags heimlich am Auto seiner Gattin angebracht. Das ist Datenverarbeitung in Schädigungsabsicht, sagt das Gericht in Graz, und verurteilt ihn zu einer Bewährungsstrafe – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

OpenAI hat eine offizielle ChatGPT-Software für Android programmiert. Zum Auftakt steht sie bei Google Play Nutzern in vier Ländern offen. Diese vier Länder sind Indien, die USA, Brasilien und Bangladesch, die insgesamt mehr als 2,1 Milliarden Einwohner haben. Weitere Länder sollen folgen. Eine ChatGPT-Applikation für iOS (ab Version 16.1) gibt es bereits seit Mai. Auch damals hat OpenAI die ChatpGPT-Anwendung schrittweise freigegeben. Deutschland kam damals eine Woche nach der Weltpremiere dran, Österreich und die Schweiz mussten länger warten: ChatGPT-App für Android kommt schrittweise.

Gleich fünf Schwachstellen hat der Funkstandard TETRA (Terrestrial Trunked Radio). TETRA wurde in Europa entwickelt und wird weltweit vor allem für digitalen Behördenfunk genutzt. Einrichtungen wie die Polizei, Militärs und Gefängnisverwaltungen legen großen Wert auf Verschlüsselung. Für sie sind die "Tetra:Burst" genannten Schwachstellen eine üble Nachricht. Zumindest eine Lücke ist sogar absichtlich eingebaut, um die Verschlüsselung der Exportversion Tetras zu schwächen und die Kommunikation einfach abhörbar zu machen im digitalen Behördenfunk: Massive Schwachstellen bei TETRA entdeckt.

Weil er mindestens drei Airtags am Automobil seiner Ehefrau angebracht hat, ist ein Steirer am Dienstag zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt worden. Nach Ansicht des Gerichts hat er sich der Straftat der Datenverarbeitung in Gewinn- oder Schädigungsabsicht nach Paragraph 63 des österreichischen Datenschutzgesetzes 2000 schuldig gemacht. Darauf stehen bis zu einem Jahr unbedingte Haft oder eine Geldstrafe. Die hier verhängte bedingte Haftstrafe bedeutet, dass der Verurteilte nur ins Gefängnis muss, wenn er sich wieder etwas zuschulden kommen lässt: Österreicher verurteilt wegen Airtags an Auto der Ehefrau.

Microsoft hat sowohl in den vergangenen drei als auch zwölf Monaten mehr umgesetzt als zuvor – auch mehr als von Beobachtern erwartet. Künstliche Intelligenz und die Cloud treiben dabei die Geschäfte. Das PC-Geschäft geht zwar weiter zurück, aber weniger stark als befürchtet. Da das Cloud-Wachstum etwas hinter den Erwartungen der Anleger zurückbleibt, bekommt Microsofts dieses Jahr deutlich angestiegene Aktie einen kleinen Dämpfer. Der Stellenabbau hat zudem auch Folgen für Forschung und Entwicklung: Microsoft verdient mehr dank Cloud und KI, doch wächst langsamer als erwartet.

In Google Street View sieht man jetzt aktuelle Aufnahmen. Die Straßenansichten von deutschen Großstädten sind erstmals seit 2009 wieder mit frischem Fotomaterial bestückt. Die Fotos stammen von 2022 und sollten mittlerweile bei allen Nutzern angekommen sein. Bislang waren bei Google Street View nur die 20 größten Städte Deutschlands zu sehen, das Bildmaterial von 2008 und 2009 war entsprechend veraltet. 2022 hat Google damit begonnen, wieder neue Aufnahmen anzufertigen. Neben etlichen Großstädten wurden viele andere Regionen Deutschlands zum ersten Mal abgebildet in Google Street View: Die neuen Aufnahmen von Deutschland sind da.

Auch noch wichtig:

(fds)