Mittwoch: TSMC baut US-Expansion deutlich aus, Facebooks Trick von EU abgelehnt

Der taiwanische Chipfertiger TSMC verdreifacht seine Investitionen in den USA. Statt 5-nm-Chips in einer einzelnen Halbleiterfabrik sollen zwei Fabs in 4- und 3-nm-Strukturen produzieren. Die USA feiern "Chips made in America", aber die dort hergestellten Chips werden nicht die neuesten und nur ein kleiner Teil von TSMCs Gesamtkapazität sein. Derweil benötigt Meta Rücklagen, denn dem Konzern droht eine DSGVO-Strafe. Meta darf ohne explizite Einwilligung Betroffener keine personenbezogenen Daten für Reklame nutzen. Deshalb befehlen EU-Datenschützer Irland als Metas EU-Sitz, eine Strafe zu verhängen. In der Schweiz wird die Anonymität hingegen nicht bei Werbung, sondern bei Bahn- und Busfahren abgeschafft. Bis 2035 sollen die Fahrkarten-Automaten verschwinden und alle per Handy oder PC zahlen – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

Der taiwanische Chipauftragsfertiger TSMC baut seine Pläne in den USA deutlich aus. Statt eine Halbleiterfabrik für die Produktion von 5-Nanometer-Chips für 12 Milliarden US-Dollar im US-Bundesstaat Arizona zu errichten, planen die Taiwaner dort nun zwei Chipfabriken für rund 40 Milliarden Dollar zu bauen, in denen 4- und 3-Nanometer-Wafer hergestellt werden sollen. Da die Produktion in Arizona aber frühestens 2024 aufgenommen wird, werden diese Chips dann nicht mehr zur neuen Halbleitergeneration zählen: TSMC mit Ausbau der US-Fertigung und zweiter Chipfabrik in Arizona für 3 Nanometer.

Meta Platforms darf personenbezogene Daten seiner Nutzer in der Europäischen Union nur dann für Werbezwecke auswerten, wenn und solange diese Nutzer zustimmen. Diese wenig überraschende Auslegung der DSGVO hat der europäische Datenschutzausschuss beschlossen, und damit die für Meta zuständige Datenschutzbehörde Irlands überstimmt, die das Verfahren bereits vier Jahre hinausgezögert hat. Für die Auswertung der auf Facebook und Instagram anfallenden Daten haben User bislang keine Opt-Out-Option, denn Facebook bezeichnet personalisierte Werbung als Feature. Jetzt lehnt die EU den Facebook-Trick ab: Werbung ist keine Leistung, DSGVO-Strafe folgt.

Fahrausweise für den öffentlichen Verkehr der Schweiz sollen ab 2035 nur noch per Handy und über Webseiten erhältlich sein. Das haben die Verkehrsbetreiber des Landes beschlossen. Die verbreiteten Billettautomaten werden abgeschafft, was auch das Aus für anonyme Fahrten mit sich bringt. Vom einst üblichen Schalterverkauf ist schon jetzt kaum noch etwas übrig. Die Automaten seien teuer im Betrieb und würden weniger genutzt als früher, weil Fahrscheine vermehrt online gekauft würden: Schweiz schafft Ticketautomaten ab – Fahrkarten ab 2035 nur noch online.

Die EU-Länder unterstützen die Initiative der EU-Kommission, dass allen Bürgern und Unternehmen künftig digitale Brieftaschen zur Verfügung stehen müssen. In diesen "E-Wallets" sollen die Nutzer ihre nationale elektronische Identität (eID) speichern und mit Nachweisen anderer persönlicher Attribute wie Führerschein, Abschlusszeugnissen, Geburts- oder Heiratsurkunde und ärztlichen Rezepten verknüpfen können. Besonders umstritten war im Vorfeld, dass die persönliche Wallet und eID mit einem lebenslangen eindeutigen Identifikator verbunden werden soll: EU-Rat stimmt für Online-Ausweis mit eindeutigem Personenkennzeichen.

Auf den Tag genau vor 50 Jahren startete mit Apollo 17 nicht nur die bislang letzte bemannte Mission zum Mond, kurz nach dem Start entstand mit der Aufnahme "The Blue Marble" auch eines der bekanntesten Fotos der Geschichte. Es zeigt aus einer Entfernung von etwa 29.000 km den Indischen Ozean, Madagaskar, fast ganz Afrika, die Arabische Halbinsel und zum ersten Mal auch die schneebedeckte Antarktis. Erstmals war auf einer Aufnahme die gesamte von der Sonne angestrahlte Seite der Erde erkennbar. Die wurde zu einem zentralen Symbol der entstehenden Umweltschutzbewegung: Vor 50 Jahren entsteht das berühmteste Foto unserer Erde.

