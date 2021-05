Mittwoch: Turing-Bug, WhatsApp-Aufschub, Weltall-Brummen & 30 km/h in Spanien

Während WhatsApp die Einführung seiner neuen Nutzungsbedingungen zur Datenweitergabe an Facebook erneut verschiebt, hat ein Forscher die Mutter aller Sicherheitslücken entdeckt – einen 54 Jahre unentdeckt gebliebenen Bug in der Referenzimplementierung des Bauplans aller Computer. Die NASA-Sonde Voyager 1 hat dagegen außerhalb des Sonnensystems ein leichtes "Brummen" ausgemacht.

Um menschengemachtes Brummen und tödliche Unfälle im Straßenverkehr zu reduzieren, hat Spanien innerorts ein 30-km/h-Tempolimit eingeführt. Auf der Überholspur befindet sich dagegen Prozessorhersteller AMD bei Servern, wo AMD Intel kontinuierlich Marktanteile abnimmt. Bei Notebooks und Desktop-PCs klappt das aufgrund gestiegener CPU-Nachfrage nicht mehr. Das Wichtigste vom Tage in Kürze.

Die universelle Turing-Maschine (UTM) gilt als der einfachste Bauplan für heutige Computer. Ganze 54 Jahre nach der Veröffentlichung der Referenzimplementierung Minskys einer solchen UTM deckt jetzt ein Forscher eine Sicherheitslücke darin auf: Durch das Füttern der UTM mit speziell präparierten Daten könnte ein Angreifer beliebigen, eigenen Code in die Turing-Maschine einschleusen und ausführen. Was bedeutet die Mutter aller Sicherheitslücken für unsere IT?

Lücken ganz anderer Art tun sich bei WhatsApp auf, denn die Facebook-Tochter verschiebt offenbar erneut den Start seiner neuen Nutzungsbedingungen. Diese sollten ab 15. Mai gelten. Ohne Zustimmung könnten zwar noch Nachrichten empfangen werden, jedoch nicht mehr beantwortet. Das scheint nun aufgehoben zu sein. Unterdessen hat der Hamburger Datenschutzbeauftragte Facebook verboten, personenbezogene Daten von WhatsApp zu verarbeiten. Gibt es nun keine Zustimmungspflicht zu neuen Nutzungsbedingungen bei WhatsApp und Facebook mehr?

Die NASA-Sonde Voyager 1 ist zwar nicht per Messenger, aber immer noch erreichbar, obwohl sie unser Sonnensystem bereits vor Jahren verlassen hat. Im All hat sie nun ein leichtes "Brummen" ausgemacht, das vom interstellaren Gas ausgeht. Das ergab eine Untersuchung der Daten, die die am weitesten von uns entfernte Sonde weiterhin zur Erde schickt. Die neuen Ergebnisse zeigen nun einmal mehr, dass die Sonde immer noch wertvolle Forschungsarbeit leistet.

Unfälle hat Voyager 1 kaum zu befürchten, aber das sieht auf der Erde anders aus. In Spanien gilt deshalb ab sofort innerorts auf den meisten Straßen ein Tempolimit von 30 km/h. Enge Straßen mit nur einem Fahrstreifen, wie es sie vor allem in den Altstädten oft gibt, dürfen sogar nur mit maximal 20 km/h befahren werden. Mit diesem Tempolimit innerorts will Spanien tödliche Unfälle im Straßenverkehr drastisch reduzieren.

Steigern kann AMD dagegen seine Marktanteile bei x86-Servern, wo die Epyc Prozessoren Intel kontinuierlich Marktanteile abnehmen. Im ersten Quartal 2021 steckten laut Marktforschern in 8,9 Prozent der ausgelieferten Systeme Epycs. Ein Jahr zuvor waren es lediglich 5,1 Prozent. Bei Desktop-PCs und Notebooks stagniert hingegen der Marktanteil der AMD-CPUs. Ursache für diese Entwicklung ist der wegen der Corona-Pandemie gestiegene PC-Bedarf durch Homeo Office und Hausunterricht. Die deutlich erhöhte Nachfrage nach Prozessoren kann Intel derzeit besser bedienen als AMD.

Auch noch wichtig:

Der Siemens-Aufsichtsratschef blickt skeptisch auf größere Übernahmen und sieht den Klimaschutz als Riesengeschäft.

Die USA genehmigen einen ersten großen Offshore-Windpark, der ein Vielfaches des Stroms aller bisher vor US-Küsten installierten Windräder zusammen produzieren soll.

Das EU-Gericht fällt an diesem Mittwoch zwei mit Spannung erwartete Urteile zu umstrittenen Steuervergünstigen für multinationale Konzerne wie Amazon in Luxemburg.

