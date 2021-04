Mittwoch: Verkehrswende, Asteroiden-Verteidigung, neue Notebooks & Mobil-Chips

Während Fahrradlobby und Kommunen aufgrund des vom Bund aufgestellten Nationalen Radverkehrsplans auf eine verkehrspolitische Trendwende zugunsten des Radfahrens hoffen, bereitet sich die Erde im Rahmen einer Übung auf einen bevorstehenden Asteroideneinschlag vor. Einen Einschlag in den Laptop-Markt stellt das neue Aldi-Notebook dar, vereint es doch viele wünschenswerte Aspekte zum derzeit konkurrenzlos niedrigen Preis.

Der neue Apple-Chip M2 mit viel mehr Prozessorkernen als der M1 geht angeblich in Produktion, denn demnächst sollen die Profi-Geräte wie das MacBook Pro auf ARM-basierte Chips umgestellt werden. Offiziell ist mittlerweile iOS 14.5 für iPhones und iPads mit neuen Funktionen und Apples Tracking-Transparenz. Das Wichtigste vom Tage in Kürze:

Die Fahrradlobby und Deutschlands Kommunen sehen große Chancen für eine verkehrspolitische Trendwende zugunsten des Radfahrens. Rückenwind erhoffen sie sich von der Bundesregierung, die vorige Woche einen nationalen Radverkehrsplan aufgestellt hat. Dieser enthält Handlungsempfehlungen und Strategien, um bis 2030 den Radverkehr auf dem Land und in der Stadt zu fördern und die Bundesrepublik bis zum Ende des Jahrzehnts zum "Fahrradland" auszubauen - eine Verkehrswende für mehr Fahrradverkehr.

Globalen Problemen widmet sich die Europäische Weltraumagentur ESA. Sie betreibt ein Planspiel, in dem Weltraumagenturen und Katastrophenhelfer das hypothetische Szenario eines drohenden Asteroiden-Einschlags durchspielen. Mit solchen Übungen werde ausprobiert, wie man Regierungen im Fall der Fälle warnen und Missionskonzepte und Technologien entwickeln könnte, um einen Asteroiden notfalls abzulenken.

Dann würde hoffentlich auch das heimische Notebook verschont, obwohl dieses gar nicht einmal so teuer sein muss. Das zeigt das kommende Aldi-Notebook im Test. Angesichts der hohen Nachfrage und der globalen Chipknappheit beginnt eine größere Auswahl an Geräten mit Windows 10 und den wichtigsten, notwendigen technischen Eckdaten derzeit erst ab etwa 600 Euro. Das Medion Akoya E14304 (MD63780) liegt mit gerade einmal 430 Euro deutlich darunter - ein mobiles Schnäppchen.

Ein ganz anderes Marktsegment will Apple mit seinem kommenden MacBook Pro 2021 bedienen. Dafür hat das Unternehmen angeblich mit der Massenfertigung der nächsten Generation seiner Mac-Prozessoren begonnen. Seine Einstiegsmodelle hat Apple bereits auf eigene ARM-basierte Chips umgestellt, die Profi-Geräte mit SoCs mit viel mehr Prozessorkernen folgen wohl demnächst. Es ist damit zu rechnen, dass Apple ab Juli in der Lage ist, den neuen M2-Chip in größerem Umfang in Macs zu verbauen.

Updates gibt es auch auf der kleineren, wenngleich für viele Nutzer wichtigeren Ebene mit iOS 14.5 für iPhones und iPads. Das Betriebssystem-Update liefert viele wichtige Neuerungen – von der iPhone-Entsperrung per Watch bis hin zu handschriftlichen Eingaben auf dem iPad. Mit iOS 14.5 kommt neben neuen Funktionen auch Apples Tracking-Transparenz. Apps müssen ab sofort für Anbieter-übergreifendes Werbe-Tracking einmalig die Erlaubnis bei Nutzer oder Nutzerin einholen.

Starlink von SpaceX hat bereits 1400 Satelliten in Umlaufbahnen. US-Regulierer erlauben nun eine Änderung der Pläne und niedrigeren Orbit für Starlink-Satelliten.

So viel Geld hat Google noch nie gedruckt. Reklame verkauft sich blendend und sorgt für mehr als doppelten Reingewinn für Google-Mutter Alphabet.

