Mittwoch: Wechsel an der Paypal-Spitze, Solarpaket 1 kommt ins Kabinett

Der US-Finanzdienstleister Paypal wurde 1998 unter dem Namen Confinity gegründet. Im Jahr 2002 ging das Unternehmen an die Börse, wurde aber noch im selben Jahr von Ebay gekauft. Die Trennung erfolgte 2015; seither notiert Paypal wieder an der Börse. Nun gibt es erstmals seit der Scheidung von Ebay einen Wechsel an der Firmenspitze. Der neue CEO kommt von einem Unternehmen, das vor allem für Software rund um Buchhaltung und die Vorbereitung von Steuererklärungen bekannt ist. Institutionelle Anleger erwarten von ihm eine Übernahmeoffensive, um Paypals Margen zu stärken. Die Börse allerdings reagiert skeptisch. Paypal hat einen neuen Chef gefunden

Das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin sieht Balkonkraftwerke als "niedrigschwellige Möglichkeit", sich an der Energiewende zu beteiligen. Eine Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes soll es attraktiver machen, die sogenannten steckerfertigen Solaranlagen zu betreiben. Die erlaubte Leistung der eingesetzten Solarzellen und Wechselrichter soll erhöht werden, die Meldepflicht beim Netzbetreiber wegfallen. Hinzu kommen weitere Vereinfachungen. Am heutigen Mittwoch soll sich das Bundeskabinett mit dem Solarpaket 1 befassen. Bis zu 2000 Watt Leistung: Solarpaket 1 kommt ins Kabinett

Seit mehr als vier Jahren ist Wikileaks-Gründer Julian Assange in Großbritannien in Haft und versucht mit allen juristischen Mitteln, eine Auslieferung an die USA zu verhindern. Dort soll ihm wegen Spionagevorwürfen auf Basis des umstrittenen Espionage Act der Prozess gemacht werden. Mit Wikileaks hat er dazu beigetragen, US-Kriegsverbrechen einem globalen Publikum bekannt zu machen. Anfang Juni ist die Berufung Julian Assanges gegen die Genehmigung der Auslieferung an die USA abgelehnt worden. Nun aber könnte Bewegung in die Angelegenheit kommen. Offenbar wird hinter den Kulissen an einer Einigung zwischen dem Wikileaks-Gründer und der US-Regierung gearbeitet. Allerdings gibt es eine besonders große Hürde. Julian Assange: Wikileaks-Gründer könnte Auslieferung durch Deal noch entgehen

Die konkreten Details sind bis heute unklar. Mitte Juni machte eine US-Behörde Microsoft auf seltsame Vorgänge in ihren Online-Exchange-Konten aufmerksam. Die anschließende Analyse enthüllte ein Debakel: Mutmaßlich chinesische Angreifer hatten sich Zugriff auf das von Microsoft gehostete Exchange Online vornehmlich europäischer Regierungsbehörden verschafft. Doch der gestohlene Schlüssel funktionierte möglicherweise sogar als eine Art Masterkey für große Teile der Microsoft-Cloud. Das zur Verbesserung der IT-Sicherheit in den USA gegründete Cyber Safety Review Board soll jetzt für US-Präsident Joe Biden einen Bericht über Angriffe auf Cloud-Dienste und insbesondere den Vorfall in Microsofts Cloud erstellen – ein herber Rückschlag für Microsofts Versuche, den Vorfall herunterzuspielen. Microsofts gestohlener Master-Key: USA stellen Cloud-Security auf den Prüfstand

Ein Astrophysiker aus Südkorea hat womöglich Umgebungen im Universum gefunden, an denen unser Standardmodell der Gravitation zusammenbricht. Sollte sich die Entdeckung bestätigen, könnte das womöglich eine Ablösung von Albert Einsteins Allgemeiner Relativitätstheorie einläuten, mit potenziell weitreichenden Folgen für die Astrophysik, die theoretische Physik und die Kosmologie. In Seoul hält man eine solche Revolution für möglich. Kollegen des südkoreanischen Astrophysikers bestätigen, dass die Resultate robust seien. Einstein vor Ablösung? Hinweis auf Zusammenbruch der Relativitätstheorie

Googles neueste KI-basierte Suchfunktion fasst lange Webseiten zusammen und soll so helfen, komplexe Themen leichter zu verarbeiten. KI-basierte Suche: Google teste neue Funktion

Nach dem Einsturz des Arecibo-Teleskops in Puerto Rico konnte vor Ort noch geforscht werden. Jetzt ist aber die Finanzierung ausgelaufen. Das Observatorium wurde geschlossen. Kein Geld mehr: Weltberühmtes Arecibo-Observatorium komplett geschlossen

Der Animationsfilm "Babylon 5: The Road Home" ist jetzt auch in Deutschland verfügbar. J. Michael Straczynski kann sich weitere solche Filme vorstellen. Babylon 5 The Road to Home erschienen: Schöpfer hält weitere Filme für möglich

Das markante Amazon-Smiley-Logo könnte künftig deutlich weniger Pakete zieren. Der Verzicht auf eine Umverpackung gefällt aber nicht jedem. Versand im Originalkarton: Amazons Hüllenlos-Initiative gefällt nicht jedem

Die chinesische Firma Erying packt Intels Core i7-13620H auf ein Desktop-Mainboard. Das Paket ist dort günstiger als hierzulande ein einzelner Core i5-13400. China-Hardware: Günstige Mainboards mit aufgelötetem 10-Kerner

Dank Künstlicher Intelligenz liefern sich Donald Trump und Joe Biden auf Twitch ein endloses Rededuell. Sinn ergibt die Persiflage keinen, aber dafür können Sie sich im 24/7-LIvestream zuschalten, wann immer Sie wollen!

