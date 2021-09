Mittwoch: WhatsApp-Kritik, Telekom-Verkauf, Wasserstoff, Clean-Code & iPhone-Tag

Soziale Netzwerke und Messenger-Dienste stecken in einem Dilemma. Einerseits verlangen die Nutzer Datenschutz und Privatsphäre, andererseits pochen Behörden und Regierungen auf Legalität. Außerdem wollen sich Nutzer gegen Belästigungen wehren können. Für eine Prüfung solcher Vorwürfe gegen andere Nutzer müssen die Nachrichten aber unverschlüsselt eingesehen werden – die wichtigsten Meldungen im kurzen Überblick.

WhatsApp verspricht größtmögliche Privatsphäre durch Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, muss aber gleichzeitig Gesetze einhalten und den Nutzern die Möglichkeit geben, sich gegen unangemessene oder sogar illegale Nachrichten und Inhalte zu schützen. Dafür beschäftigt der Messenger-Dienst auf verschiedenen Kontinenten mehr als 1000 Mitarbeiter, die von Nutzern gemeldete Inhalte WhatsApps prüfen.

Eingehend geprüft hat auch die Deutsche Telekom AG ihre Finanzen, bevor sie sich von ihrer gemeinsam mit einem schwedischen Netzbetreiber gehaltenen niederländischen Tochtergesellschaft T-Mobile Netherlands trennen. Das Unternehmen ist Mobilfunk-Marktführer in den Niederlanden. Den durch den Verkauf der T-Mobile Niederlande generierten Erlös braucht die Deutsche Telekom in den USA.

In unserem Nachbarland tätig ist auch der deutsche Energiekonzern Uniper, denn er möchte grünen Wasserstoff an der niederländischen Küste gewinnen. Die dafür notwendige Energie würde von Windparks in der Nordsee kommen. Den in Rotterdam gewonnenen umweltfreundlichen Wasserstoff würde Uniper in eine Pipeline pumpen, der dann in den Niederlanden sowie Nordrhein-Westfalen verbraucht werden kann.

Für ein solches Projekt wird Software benötigt, aber was ist schlechter Code und wie unterscheidet er sich von Clean Code? Was genau verstehen Entwicklerinnen und Entwickler unter Clean Code und wie hilft er ihnen dabei, ihren Quellcode "sauber" zu bekommen? Unser Artikel will Antworten auf diese Fragen geben und demonstrieren, wie sich durch Clean Code, Frust im Arbeitsalltag vermeiden lässt: Clean Code hilft bei der Softwarequalität.

Hohe Qualität wird jedes Jahr auch von Apple erwartet und jetzt hat das Unternehmen den Termin für die nächste Produktveranstaltung genannt: Unter dem Titel "California streaming" findet das Special-Event am 14. September 2021 statt. In diesem Jahr wird die Präsentation des neuen iPhone in vier Ausführungen erwartet, ebenso wie die Apple Watch Series 7. Offiziell wird noch nichts verraten, Apple kündigt das September-Event lediglich an, aber wohl für iPhone 13 und mehr.

Während das Apple-Event wohl nur online stattfindet, wird in Berlin am Mittwoch der Grundstein für das digitale Humboldt-Sprachenarchiv gelegt. Die Hälfte der etwa 7000 weltweit gesprochenen Sprachen ist akut bedroht. Das Endangered Languages Documentation Programme (ELDP) und das digitale Endangered Languages Archive (ELAR) beabsichtigen möglichst viele Sprachen aufzuzeichnen und bewahren. ELDP und ELAR ziehen von London an die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.

Auch noch wichtig:

Das Bundeskabinett berät am heutigen Mittwoch über seinen umstrittenen Entwurf einer neuen Strategie für IT-Sicherheit.

Mittwoch ist der 60. Jahrestag des ersten Perry Rhodan – der ersten deutschsprachigen Science-Fiction-Romanheftserie.

Gleichzeitig ist auch Star Trek Day 2021, denn heute vor genau 55 Jahren wurde die erste Folge der Original-Fernsehserie Raumschiff Enterprise ausgestrahlt.

(fds)