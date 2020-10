Mobile Payment: Lidl will hauseigene App um Bezahlfunktion ergänzen

Der Discounter Lidl möchte zukünftig in seiner Kundenkarten-App Lidl Plus ein eigenes Bezahlsystem einbauen. Lidl-Digital-Geschäftsführer Dominik Eberhard gab gegenüber der WirtschaftsWoche an, dass die "Bezahlfunktion [...] eine der nächsten Erweiterungen für die deutsche App sein" wird. Die Applikation ist vergangenen Monat als Rabattprogramm mit verschiedenen Funktionen wie etwa digitalen Prospekten, einem Filialfinder und einer Produktsuche an den Start gegangen. Lidl zufolge wurde sie bereits mehrere Millionen Male heruntergeladen.

Starttermin bisher unbekannt

Laut Bericht der Wirtschaftswoche soll das mobile Bezahlen per Kundenapp in Deutschland mit einem Lastschriftverfahren realisiert werden. Bereits letztes Jahr testete der Discounter in Spanien eine Bezahlfunktion mit in der App hinterlegten Kreditkarten, welches via QR-Codes funktioniert. Dieses System läuft inzwischen in Polen und Spanien. Auf die Anfrage von heise online, wann hierzulande mit der Bezahlfunktion gerechnet werden kann und wie sie technisch umgesetzt wird (NFC, QR-Code), gab Lidl bisher noch keine Antwort.

Das eigene Bezahlsystem von Lidl reiht sich einer Reihe von Anbietern wie Google Pay, Apple Pay oder dem Ende Oktober erscheinenden Samsung Pay ein. Wieso Lidl sein eigenes System entwickelt und nicht auf bestehende zurückgreift, ist nicht bekannt.

