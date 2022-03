Mobile Roboter in Unternehmen: Knapp 3 Milliarden US-Dollar Umsatz 2021

Der Markt für mobile Roboter (Autonomous Mobile Robots – AMR) einschließlich fahrerloser Transportsysteme (Automatic Guided Vehicles – AGV) ist 2021 ist deutlich angewachsen. Das geht aus einer Analyse des britischen Marktforschungsunternehmens Interact Analysis hervor. Demnach seien 2021 rund 100.000 AMR und AGV weltweit für fast 3 Milliarden US-Dollar ausgeliefert worden. Die Anzahl stieg damit um 70 Prozent gegenüber dem Vorjahr an, der Umsatz wuchs um 36 Prozent.

Mit AMR sollen rund 1,6 Milliarden Dollar umgesetzt worden sein, heißt es in dem Marktbericht von Interact Analysis. Der Umsatz mit AGV habe 1,3 Milliarden Dollar betragen. Ausgeliefert worden seien 2021 rund 82.000 AMR und 18.000 AGV. Bis 2025 erwarten die Marktforscher einen weiteren Anstieg: rund 640.000 AMR und 43.000 AGV sollen dann an Unternehmen gehen.

Bis 2025 sollen dann knapp 2 Millionen mobiler Roboter ausgeliefert werden. Die meisten davon würden dann nach China und in die USA ausgeliefert. Beide Staaten sind schon 2021 die beiden größten Märkte gewesen: 40 Prozent der weltweiten Lieferungen mobiler Roboter seien nach China gegangen, 25 Prozent in die USA.

Mobile Roboter auf dem Vormarsch

Überall dort, wo die Arbeitskosten hoch, die Arbeitslosigkeit niedrig und der E-Commerce weitverbreitet sei, werde die Anzahl der ausgelieferten mobilen Roboter zunehmen, heißt es von Interact Analysis. Gründe dafür seien die flexible Einsatzmöglichkeit, Kosteneffizienz und Skalierbarkeit mobiler Roboter. Damit könnten sie in einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt liege allerdings im Bereich der Logistik, getrieben durch den boomenden E-Commerce. Schon jetzt sei erkennbar, dass mobile Roboter hauptsächlich dort eingesetzt werden.

Die Grafik zeigt, welche mobilen Roboter 2021 ausgeliefert wurden. (Bild: Interact Analysis)

So wurden 2021 22.000 mobile Roboter an Einzelhändler für "allgemeine Waren" ausgeliefert, 15.000 seien an die Automobilindustrie gegangen. Für 2025 geht Interact Analysis davon aus, dass Einzelhändler allgemeiner Waren etwa 154.000 dieser Roboter erhalten.

Auch bei Drittanbieter-Logistikunternehmen (Third Party Logistics – 3PL), also externe Logistikunternehmen, auf die Großkunden zurückgreifen, werden mehr mobile Roboter zum Einsatz kommen. Noch falle das Orderverhalten aber niedrig aus. 3PL sähen die Automatisierung ihrer Prozesse bisher noch als zu zeitaufwendig und teuer an, geht aus der Analyse hervor. Dies ändere sich aber, da die mobilen Roboter günstiger und flexibler eingesetzt werden können.

(olb)