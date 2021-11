Mobilfunk: Aldi Talk bietet neue Jahrestarife an

Ab dem 18. November können bei Aldi Talk erneut Mobilfunkjahrestarife gebucht werden. Die drei zur Auswahl stehenden Tarife stehen bis zum 31. Dezember zur Verfügung. Abonnentinnen und Abonnenten können mit ihnen kostenlos telefonieren und SMS schreiben, EU-Roaming gehört ebenfalls zu den Tarifen.

Surfen kann man mit den Aldi-Talk-Tarifen im LTE-Netz von Telefónica mit maximal 25 MBit/s im Download und 10 MBit/s im Upload. Nachdem das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht wurde, bleiben davon nur noch 64 kbit/s übrig. Weil es sich bei den neuen Aldi-Tarifen um Jahrespakete handelt, kann das Datenvolumen flexibel aufgebraucht werden: Das komplette Volumen steht ab dem ersten Monat zur Verfügung. Das bietet mehr Freiheiten bei der Einteilung, birgt aber auch das Risiko, das Datenkonto für das komplette Jahr schnell zu überziehen.

Beim Jahrespaket XS bekommt man für 60 Euro 12 GByte Datenvolumen. Monatlich steht damit durchschnittlich 1 GByte Datenvolumen für 5 Euro zur Verfügung. Das Jahrespaket S bietet dagegen für 100 Euro 50 GByte an Datenvolumen, was einem monatlichen Durchschnitt von knapp 4,2 GByte für 8,30 Euro entspricht. Das kann man grob mit dem Aldi Talk Paket S vergleichen, das für 8 Euro pro 4 Wochen 3 GByte Datenvolumen umfasst. Auf das Jahr gerechnet ist das Jahrespaket S damit etwas günstiger und hat mehr Datenvolumen.

Schließlich bietet Aldi noch das Jahrespaket L an. Es kostet 150 Euro im Jahr und bietet insgesamt 100 GByte an Datenvolumen, die sich wie bei den anderen Tarifen nach Belieben nutzen lassen. Die Konditionen des Jahrestarif L entsprechen 12,50 Euro im Monat bei durchschnittlichem Datenvolumen von 8,3 GByte

Zusätzliches Datenvolumen

Wenn man das Datenvolumen aufgebraucht hat, wird es vergleichsweise teuer: Beim Jahrespaket XS kann man 1 GByte für 6 Euro dazubuchen, beim Jahrespaket S zusätzlich 2 GByte für 10 Euro und beim Jahrespaket L zusätzlich 5 GByte für 15 Euro. Außerdem bietet Aldi Talk diverse Surf-Tickets an, die für 24 Stunden Zugang zu 1 GByte oder 10 GByte an Datenvolumen bieten, das nicht auf das Gesamtvolumen angerechnet wird.

Wer sein Datenvolumen verbraucht, kann außerdem das gebuchte Jahrespaket erneut kaufen – obwohl es dann nicht mehr aktiv angeboten wird. Laut Aldi kann man darüber hinaus jederzeit in einen anderen Tarif wechseln. Alle drei Jahrespakete kann man in Aldi-Filialen erwerben oder in der Aldi-Talk-App auswählen.

