Mobilfunk: Aldi Talk bringt Jahrestarife bis Ende Dezember zurück

Der Discounter Aldi bietet erneut Jahrespakete für den Mobilfunk an. Die Prepaid-Tarife umfassen Datenvolumen, das über das gesamte Jahr benutzt werden kann. Die Jahrestarife von Aldi Talk können vom 17. November bis zum 31. Dezember gebucht werden. Bei ausreichendem Datenvolumen verlängern sie sich automatisch. Wer die Jahrestarife langfristig nutzen möchte, sollte also auf ausreichendes Guthaben achten.

Die Konditionen sind aus vorherigen Auflagen der Jahrespakete von Aldi Talk bekannt: Man kann entweder 12 GByte für 60 Euro pro Jahr, 50 GByte für 100 Euro pro Jahr oder 100 GByte für 150 Euro pro Jahr bestellen. Die Prepaid-Tarife gelten für ein ganzes Jahr ab Buchung und stellen das inkludierte Datenvolumen in diesem Zeitraum frei zur Verfügung. Das Datenvolumen kann also theoretisch komplett im ersten Monat aufgebraucht werden.

Diese Variante bietet mehr Flexibilität als die herkömmlichen, monatlich abgerechneten Prepaid-Tarife der Provider. Außerdem haben die Jahrespakete von Aldi Talk ein besseres Preis/Leistungsverhältnis als die vergleichbaren Monatstarife des Discounters. Neben Datenvolumen bieten die Tarife eine Flatrate für Telefonie und SMS in alle deutschen Netze.

Tarifübersicht

Beim Jahrespaket XS bekommt man für 60 Euro 12 GByte Datenvolumen. Monatlich steht damit durchschnittlich 1 GByte Datenvolumen für 5 Euro zur Verfügung. Das Jahrespaket S bietet dagegen für 100 Euro 50 GByte an Datenvolumen, was einem monatlichen Durchschnitt von knapp 4,2 GByte für 8,30 Euro entspricht. Das kann grob mit dem Aldi Talk Kombi Paket S verglichen werden, das für 8 Euro pro 4 Wochen 3 GByte Datenvolumen umfasst. Auf das Jahr gerechnet ist das Jahrespaket S damit etwas günstiger und hat mehr Datenvolumen.

Schließlich bietet Aldi noch das Jahrespaket L an. Es kostet 150 Euro im Jahr und bietet insgesamt 100 GByte an Datenvolumen, die sich wie bei den anderen Tarifen nach Belieben nutzen lassen. Die Konditionen des Jahrestarif L entsprechen 12,50 Euro im Monat bei durchschnittlichem Datenvolumen von 8,3 GByte.

Surfen kann man mit den Aldi-Talk-Tarifen im LTE-Netz von Telefónica mit maximal 25 MBit/s im Download und 10 MBit/s im Upload. Nachdem das inkludierte Datenvolumen aufgebraucht wurde, bleiben davon nur noch 64 kbit/s übrig. Wer das Datenvolumen aufbraucht und trotzdem flott surfen möchte, kann nachbuchen. Beim Jahrespaket XS kann man 1 GByte für 6 Euro dazubuchen, beim Jahrespaket S zusätzlich 2 GByte für 10 Euro und beim Jahrespaket L zusätzlich 5 GByte für 15 Euro.

Außerdem bietet Aldi Talk diverse Surf-Tickets an, die für 24 Stunden Zugang zu 1 GByte oder 10 GByte an Datenvolumen bieten, das nicht auf das Gesamtvolumen angerechnet wird. Seine Jahrespakete bietet Aldi Talk regelmäßig, aber nicht durchgängig an. Zuletzt hatte der Discounter die Tarife von Juni bis Juli angeboten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externer Preisvergleich (heise Preisvergleich) geladen. Preisvergleiche immer laden Preisvergleich jetzt laden

(dahe)